أخبار السعودية

حملة ميدانية لرصد الدراجات النارية المخالفة في خليج سلمان

آياتي خيري

نظمت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية ذهبان الفرعية، حملة ميدانية في منطقة “خليج سلمان” لرصد الدراجات النارية المخالفة للأنظمة والتعليمات، ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على السلامة العامة، والمشهد الحضري في المواقع الساحلية.

وقال رئيس بلدية ذهبان عبدالله مباركي، أن الفرق الرقابية رصدت نشاطًا لتأجير الدراجات النارية بصورة غير نظامية في بعض المواقع البحرية، مؤكدًا أن هذا النشاط يُعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح البلدية.

ونوه مباركي إلى أن ممارسات تأجير الدراجات النارية المخالفة تشكل خطرًا على سلامة مرتادي الشاطئ، وما تسببه من تشويه للمشهد البصري والحضري، مبينًا أن البلدية ستواصل حملاتها الميدانية، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين للحد من هذه الظواهر.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


