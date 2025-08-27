حملة توعوية لبناء جيل صحي.. التغذية السليمة أساس التركيز والإبداع داخل الفصول الدراسية

مع بداية كل عام دراسي جديد تسعى الجهات المعنية إلى توجيه الطلاب نحو عادات صحية تسهم في بناء جيل قوي ذهنيًا وبدنيًا، وعلى ذلك جاءت رسالة وزارة البيئة والمياه والزراعة لتضع التغذية السليمة في صدارة الاهتمام، مؤكدة أن الصحة المدرسية تبدأ من المائدة اليومية للطلاب.

بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد 1447هـ فقد وجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة رسالة توعوية للطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية، وشددت فيها على ضرورة الالتزام بنمط غذائي صحي ومتوازن، وأوضحت الوزارة أن وجبة الإفطار تمثل وجبة أساسية لا غنى عنها حيث لها دورًا محوريًا في تعزيز النشاط الذهني والجسدي للطلاب مما يساعدهم على رفع مستوى التركيز والتحصيل الأكاديمي.

كما أكدت الوزارة أن رحلة التغذية السليمة تبدأ من المدرسة، داعية إلى ضرورة الاهتمام بالوجبات المدرسية وتنوع مكوناتها، وأشارت إلى أهمية احتواء هذه الوجبات على عناصر غذائية طبيعية ومتنوعة، مثل:

الخضروات والفواكه الطازجة التي تمد الجسم بالفيتامينات والألياف.

منتجات الألبان ومشتقاتها الغنية بالكالسيوم الضروري لنمو العظام.

بيض المائدة كمصدر غني بالبروتينات عالية الجودة التي تساهم في تقوية جهاز المناعة وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

تحذيرات من الأغذية المصنعة

حذرت الوزارة من المخاطر الكبيرة الناتجة عن الأغذية المصنعة والمشروبات الغازية، موضحةً أن هذه المنتجات لا تقتصر آثارها على زيادة المشكلات الصحية فحسب؛ بل تمتد لتؤثر سلبًا على مستوى التركيز والانتباه لدى الطلاب داخل الفصول مما ينعكس على أدائهم الدراسي بشكل مباشر خلال اليوم الدراسي.

في إطار حرصها على بناء جيل يتمتع بصحة قوية وقدرة أكبر على الإبداع؛ دعت الوزارة أولياء الأمور والمعلمين والمؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها إلى تعزيز ثقافة الغذاء الصحي بين الطلاب، من خلال إطلاق حملات توعوية متواصلة وتنفيذ برامج عملية داخل المدارس.