حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة بجامعة نجران

أقامت جامعة نجران عبر كلية الطب والمستشفى الجامعي أمس، حملة توعوية بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري، وذلك بمجمع نجران بارك.

صورة مقر جامعة نجران _ مصدر الصورة: صحيفة سبق

وإشتملت الحملة وجود معرضاً توعوياً تواجد فيه عددٍ من الأركان التعريفية التي تستهدف التوعية بأسباب الإعاقة، وكيفية الوقاية المبكرة منها.

وفي هذا السياق قال عميد كلية الطب بالجامعة الدكتور محمد حنيف أن الحملة جاءت استمراراً لدور الجامعة في خدمة المجتمع، والمساهمة الفاعلة في تقديم البرامج التثقيفية والتوعوية، مشيراً إلى أن الحملة ينفذها طلاب وطالبات كلية الطب بالجامعة، يقدمون من خلالها نصائح طبية وصحية لكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، وطرق رعايتهم.