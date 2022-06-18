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خطوات التقديم في حملة الراجحي للحج والشروط المطلوبة 1443

سمر رأفت

مع اقتراب موسم الحج للعام الجاري يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن خطوات التقديم في حملة الراجحي للحج وتعتبر هذه الحملة عمل إنساني خيري لجميع المواطنين المسلمين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية وبدأ التسجيل منذ يوم الثلاثاء الماضي الموافق 14 يونيو 2022 وسوف يستمر التقديم حتى يصل عدد المتقدمين إلى العدد المحدد، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط وخطوات التقديم في حملة الراجحي للحج من خلال الموقع الإلكتروني ورابط التقديم.

حملة الراجحي للحج

ما هي الشروط المطلوبة للتقديم في حملة الراجحي للحج

حملة الراجحي للحج

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حملة الراجحي للحج

حدد الراجحي عدد من الشروط التي يجب توافرها للتقديم في حملة الراجحي للحج وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

  • يشترط أن يكون المتقدم في حملة الراجحي للحج مواطن سعودي الجنسية.
  • يجب أن لا يتخطى عمر المتقدم عن 25 عاماً أو 18 عاماً في حالة وجود محرم.
  • يشترط أن لا يزيد عمر المتقدم عن 65 عاماً.
  • يجب ألا يكون مصاب بفيروس كوفيد 19.
  • يجب أن لا يكون المتقدم قد سبق والتحق في حملة الراجحي للحج حتى لو كان متقدم كمحرم للنساء ولا يوجد أحد غيره يرافقها كمحرم.
  • يشترط أن يكون المتقدم غير قادر ماديا على تكاليف الحج.
  • بشرط أن يكون المواطن في حالة صحية تسمح له بأداء مناسك الحج.

رابط وخطوات التقديم في حملة الراجحي للحج

حملة الراجحي للحج

حملة الراجحي للحج

هناك عدد من الخطوات التي يجب إتباعها للتسجيل في حملة الراجحي للحج وهي:

  • في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحملة الراجحي للحج ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://alrajhihaj.com/Home 
  • الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار تسجيل الدخول.
  • الضغط على تسجيل طلب الحج واختيار مستخدم جديد.
  • إدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة له.
  • قرائه كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها.
  • إدخال بيانات المرافقين.
  • التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على تقديم الطلب.
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سمر رأفت

أنا سمر رأفت أعمل مدرسة أطفال، هوايتي كتابة المقالات وقراءة الروايات وأحب الكتابة في المجال التقني وكل ما يتعلق بالسعودية


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