حملة الراجحي للحج 2022 تواصل استقبال طلبات التسجيل بهذه الشروط والضوابط وطريقة التقديم

أعلنت حملة الراجحي للحج لهذا العام 1443هـ أنها ما زالت مستمرة في تلقي طلبات التسجيل إلكترونيًا في الحملة والتي كانت فتحت باب التسجيل الثلاثاء الماضي، وأشارت إلى أن المقاعد محدودة وسيتم إغلاق باب التسجيل آليًا فور اكتمال العدد المتاح، موضحة أن التسجيل لا يعني القبول النهائي للطلب.

حملة الراجحي للحج

شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج 2022م

وكانت حملة الراجحي حددت عددًا من الشروط والضوابط التي يجب توفرها في المتقدمين والتي تشمل ما يلي:

التسجيل متاح فقط للمواطنين الحاملين للجنسية السعودية.

أن لا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج من قبل.

أن يكون لدى المتقدم القدرة الجسدية وخلوه من إعاقة أو مرض مزمن أو مرض نفسي.

أن لا يكون المتقدم بسن أقل من 25 عامًا إذا كان فردا، أو 18 عامًا إذا كان محرمًا، أو تابعا، وألا يزيد عمره عن 65 عامًا.

توفير رقم جوال خاص بالحاج المتقدم ومستقل لكل حاج.

ألا يكون الحاج مصابًا بفيروس كورونا أو مشتبه في إصابته.

أن يكون بإمكان المتقدم الحصول على تصريح بالحج من الجهات الرسمية المعنية.

ان يكون محصنًا باستكمال جميع جرعات لقاح فيروس كورونا وفق تعليمات وزارة الصحة.

أن لا يكون خضع لغسيل الكلى أو مصاب بمرض مزمن اقتضى لدخوله المستشفى خلال 6 الأشهر الماضية.

التعهد بالالتزام بالإجراءات الوقائية الشخصية من وضع الكمامة وغسل اليدين باستمرار.

الالتزام بالذهاب لاستشارة الطبيب على الفور في حال ظهور أي أعراض أو اشتباه بالإصابة بكوفيد 19.

رابط وطريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443

التقديم متاح إلكترونيًا وذلك عبر موقع الحملة الرسمي على شبكة الإنترنت وذلك باتباع الخطوات التالية: