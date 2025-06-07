حملات رقابية مكثفة في المدينة المنورة لحماية الثروة الحيوانية خلال موسم الحج 1445هـ

كثّفت وكالة الخدمات البيطرية في مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “وقاء”، جهودها الرقابية في المدينة المنورة ضمن خطة استباقية تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية وضمان سلامة الحجاج، بالتزامن مع بدء توافد ضيوف الرحمن استعدادًا لموسم حج 1445هـ.

77,410 كشف صحي بيطري على المواشي منذ بداية الموسم

أجرت فرق “وقاء” البيطرية 77,410 حالة كشف صحي بيطري شملت الحظائر وأسواق النفع العام، بهدف رصد أي أعراض مرضية مبكرة قد تهدد صحة المواشي. وتنفذ الفرق جولات ميدانية منتظمة تركز على الفحص الظاهري والسريري للمواشي، ضمن منظومة رقابية دقيقة لضمان سلامة الثروة الحيوانية.

576 جولة رقابية على الأسواق والمسالخ و1998 جولة لمكافحة نواقل الأمراض

شملت الجهود تنفيذ 576 جولة رقابية على أسواق الماشية والمسالخ، تضمنت أنشطة توعوية للباعة والمستهلكين لتعزيز مفاهيم الوقاية البيطرية والسلامة الغذائية. كما نفذت الفرق المختصة 1998 جولة لتقصي ومكافحة نواقل الأمراض في المدينة المنورة محافظاتها، ضمن خطة متكاملة للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بنواقل العدوى.

رصد ورقابة على الجراد الصحراوي في مناطق واسعة

في إطار مراقبة الصحة النباتية، غطت أعمال الاستكشاف الحشري مساحة تفوق 71,780 هكتارًا لرصد الجراد الصحراوي، شملت مناطق متعددة في المدينة المنورة. وأكدت نتائج الجولات عدم وجود أي إصابات حتى الآن، مما يعكس نجاح الإجراءات الوقائية.

فرضيتان ميدانيّتان لتقييم الجاهزية والتنسيق مع الجهات المعنية

نفذ المركز فرضيتين ميدانيّتين لمحاكاة التعامل مع الأمراض الحيوانية ونواقل الأمراض بهدف اختبار مستوى الجاهزية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمان استجابة سريعة وفعالة لأي طارئ صحي محتمل خلال موسم الحج.

استمرارية العمل والتعاون الحكومي

تواصل فرق “وقاء” عملها اليومي ضمن خطة موسعة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، لضمان موسم حج آمن صحي يخلو من المخاطر البيطرية والزراعية، وتعزيز سلامة البيئة المحلية واستدامتها.

أهمية الجهود الرقابية لموسم الحج

تأتي هذه الحملات الرقابية كخطوة أساسية لضمان صحة وسلامة المواشي التي يتم استخدامها في الأضاحي، مما يحمي الحجاج من الأمراض الحيوانية المعدية ويعزز من سلامة الأغذية. كما تساهم جهود مكافحة نواقل الأمراض والجراد الصحراوي في الحفاظ على البيئة الزراعية وتحقيق استدامة الثروة الحيوانية والنباتية في المنطقة.