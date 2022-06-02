حملات الحج 2022 – 1443 المجانية ومدفوعة التكاليف وشروط التقديم.. رابط المسار الإلكتروني لحجاج الخارج والداخل

مناسك الحج هي من الفرائض التي يسعى المُسلمين إلى أدائها، حيث يرغب أفراد الأمة الإسلامية إلى زيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، وجدير بالذكر أنه خلال الأوقات المُنصرمة تم الإعلان عن إطلاق العديد من حملات الحج، ولذلك يتساءل الأشخاص عن تلك الحملات.. ولذلك عبر تقريرنا التالي سوف نُسلط الضوء للحديث عن أسعار حملات الحج 2022 المجانية ومدفوعة التكاليف، وما هي شروط التقديم ورابط المسار الإلكتروني لحجاج الخارج والداخل.

موعد التسجيل في الحج 1443

من جانبها أوضحت “وزارة الحج والعمرة” أن موعد تسجيل الحج 2022 يكون ابتداءً من يوم الأحد 13 ذي القعدة 1443 هـ المُوافق يوم 12 يونيو 2022 مـ، ويتم التسجيل في الحج من خلال التوجه إلى “موقع وزارة الحج” الإلكتروني، ومن ثَم إدخال بيانات المُتقدم الشخصية وإرفاق جميع المُستندات، وجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن تكليف اللجان المُختصة من الدرجة الأولى لاستقبال ومُراجعة طلبات تسجيل الحج 2022، ومن ثَم إصدار تصاريح الحج للفئات التي انطبقت عليها الشروط المُوضوعة بشكل مُسبق.

أسعار حملات الحج 2022 – 1443

في الآونة الأخيرة أقبل عدد كبير من الأشخاص للتقديم على حملات الحج 1443، وبالتالي نشأ عن ذلك زيادة في سعر تلك الحملات، وجدير بالذكر أن أسعار حملات الحج لهذا العام ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالبرنامج اعتماداً على الخدمات والتسهيلات التي يتم تقديمها للحجاج ومن ثَم تحديد السعر، وفيما يلي سوف نُقدم لكم شرحاً تفصيلياً لأسعار حملات الحج 1443:

حملة حزمة التوفير للحج:

وهي من أرخص حملات الحج 1443 – 2022 وعِند مُقارنتها بكافة البرامج الأخرى فسوف نجدها الأوفر، وذلك حيث تبدأ أسعار الفرد الواحد من 3,447 ريال وتصل إلى سعر 4,797 ريال سعودي.

حملات البرنامج المُيسر للحج:

يتُعد برامج الحج المُيسرة من البرامج الاقتصادية والتي تتماشى مع كافة الفئات تقريباً، وجدير بالذكر أن أسعار حملات الحج المُيسرة للفرد الواحد تكون 3,638 ريال سعودي، ولذلك هي مُناسبة لجميع الفئات.

حملات البرنامج الاقتصادي للحج:

وهُنا لا يختلف الأمر كثيراً عن حملة البرنامج المُيسر، فهي برامج اقتصادية أيضاً وتُناسب العديد من الفئات، حيث تبدأ أسعارها من 3,829 ريال وتصل إلى سعر 5,456 ريال سعودي، ونُلاحظ أن هُناك ارتفاع طفيف في السعر نظراً لتقديم عِدة خدمات إضافية.

حملات البرنامج العام للحج:

كافة البرامج المُندرجة تحت قائمة “البرنامج العام” تتراوح أسعار وتختلف بعض الشيء ما بين الصعود والهبوط، وجدير بالذكر أن أسعار حملات البرنامج العام للحج 1443 للفرد الواحد تبدأ من 6,833 ريال وتصل إلى سعر 15,540 ريال سعودي.

حملات الحج حزمة الضيافة بلس:

وتتواجد حملة الضيافة بلس بأعلى قائمة حملات الحج 1443 – 2022 من حيث الأسعار، ولذلك نجد أن تكلفة تلك الحملة تأتي مُرتفعة بعض الشيء ولكن ذلك بفضل تقديم العديد من المزايا الخدمية للحجاج أثناء أداء مناسك الحج، وتبدأ الأسعار من 7,561 وتصل إلى 8,161 ريال سعودي.

حملات الحج 1443 داخل السعودية

يتواجد بالمملكة العربية السعودية العديد من المكاتب الخاصة التي تعمل على تقديم حملات الحج للحجاج، وجدير بالذكر أن تلك الحملات يُمكن الاشتراك بها سواء للمُواطنين السعوديين أو حتى المُقيمين بالمملكة والتي يُمكن الاشتراك بها واختيار أي من البرامج المُناسبة.

حملات الحج المجانية 2022 لحجاج الداخل

كما ذكرنا أعلاه أنه يتواجد العديد من البرامج الخاصة بحملات الحج بالمملكة، وبجانب ذلك هُناك الحملات المجانية للحج 1443 التي تُقدم تصاريح الحج بتكاليف بسيطة جداً، وتتمثل تلك الحملات في الآتي:

حملة القرشي للحج.

حملة فيصل الظفيري للحج.

حملة النخبة للحج.

حملة بن عثيمين للحج.

حملة الراجحي للحج المجاني.

حملة عساف للحج.

حملة الإسلام المُتحدة.

حملة الحماد.

حملة خفيفة.

حملة الحج الخيرية.

شروط الحج في حملات الحج 2022

من قِبل “وزارة الحج والعمرة” بالمملكة العربية السعودية تم الإعلان عن وجود بعض الشروط للقيام بالحجز في حملات الحج 1443، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

“سعودي الجنسية” هي من الشروط الهامة التي تم وضعها للمُتقدمين.

حال كان المُتقدم قد أدى مناسك الحج من قبل فلن يتم قبول طلبه.

لا يتم قبول طلبات التقديم على حملات الحج لأي من الأشخاص الذين تبين تورطهم بأي من القضائية الجنائية.

أن لا يتعدى راتب المُتقدم عن 3,000 ريال سعودي.

الحرص على تقديم التقارير الطبية للتأكيد على أن المُتقدم لا يُعاني من أي من الأمراض المُعدية، أو حتى الإعاقات النفسية أو البدنية.

من أهم الشروط الموضوعة أيضاً أنه يُسمح فقط للتقديم “لمُرافق واحد” لا أكثر.

أن تكون هوية المُتقدم الوطنية سارية المفعول.

رابط استخراج تصاريح الحج 1443 – 2022

تم التوضيح على إلزامية الحصول على تصريح الحج للدخول إلى الأراضي المُقدسة وأداء مناسك الحج لهذا العام، وجدير بالذكر أنه يُمكن الحصول على تصاريح الحج من خلال زيارة البوابة الإلكترونية التابعة لـ”وزارة الحج”، ومن ثَم كتابة البيانات المطلوبة في الحقول المُخصصة لذلك.

كم سعر تصريح الحج للمُقيمين؟

البرنامج السعر تكلفة برنامج الحج العام يبدأ من 6,833 إلى 15,540 ريال سعودي تكلفة البرنامج مُنخفض التكلفة يبدأ من 3,829 إلى 5,456 ريال سعودي تكلفة برنامج الضيافة بلس يبدأ من 7,561 إلى 7,910 ريال سعودي تكلفة برنامج الضيافة 2 بلس يبدأ من 7,561 إلى 7,910 ريال سعودي تكلفة برنامج الباقة الاقتصادية يبدأ من 3,447 إلى 4,797 ريال سعودي

طريقة التواصل مع وزارة الحج والعمرة

يُمكن لجميع الأشخاص المُقبلين على التسجيل في الحج التواصل المُباشر مع “وزارة الحج والعمرة” بالمملكة عن طريق: