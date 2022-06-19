الأمن العام يوجه ضربة قوية للخارجين عن القانون ويضبط 22 متهمًا بينهم مواطنين ومقيمين

تواصل المديرية العامة للأمن العام في تنفيذ حملاتها الموسعة بجميع أنحاء المملكة، من أجل ضبط الخارجين عن القانون، وتمكنت مؤخرًا من القبض على عدد من المواطنين والمقيمين في قضايا متنوعة، بالتزامن مع تنفيذ حملاتها للقضاء على مهنة التسول المنتشرة في بعض الشوارع والميادين، وكشفت في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على تويتر عن نتائج الحملات الأخيرة.

حملات الأمن العام

وفي بيان جديد أعلن الأمن العام عن القبض على 22 متهمًا بارتكاب جرائم متنوعة في الكثير من المناطق من بينهم مواطنين ومقيمين، وكانت البداية حيتما تم القبض على مقيم مصري الجنسية، ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي بالضرب على مواطن يعمل في محل تجاري، وبالفحص والتدقيق تبين أنه يعمل في أحد تطبيقات التوصيل ووقع الشجار نتيجة خلاف على أفضلية الخدمة.

كما تم ضبط وافد سوري الجنسية، قام بسرقة ألواح طاقة شمسية من موقعين لإحدى شركات الاتصالات، ومواطن قام بنقل 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، مع العلم أن تم التحذير من نقل مخالفي الإقامة والأمن العام والعمل وأنظمة الحدود، كما تم ضبط مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية يديران موقعين للحملات حج وهمية وضبط بحوزتهما سندات قبض ومبالغ مالية.

ومتهمين آخرين

كما تم القبض على مواطنين قاما بالاحتيال على مناديب أحد تطبيقات التوصيل، من خلا إجراء عمليات شراء بضائع وطلب إيصالها وتسلمهما وتزويدهم بإيصالات تحويل مزورة ووهمية، ومن ثم إعادة البضائع لمنافذ البيع واسترجاع مبالغها، كما تم القبض على 12 وافدًا من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام الإقامة ارتبكوا عمليات نصب واحتيال عبر إنشاء وبث روابط إلكترونية مشابهة لإحدى المنصات الحكومية والترويج لها.