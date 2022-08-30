حل مشكلة ظهور رقم الضمان الاجتماعي للمستفيد عند مستخدم آخر

يواجه بعض المستفيدين من الضمان الاجتماعي، مشاكل عند الدخول إلى حسابهم لإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف المستحقات المالية، لاسيما عند تحديث رقم الهاتف الخاص بهم، فقد يظهر الرقم عند مستخدم آخر.

وفي السياق هذا، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضرورة أن يكون رقم الضمان الاجتماعي المطور للجوال هو نفسه الرقم المسجل بحساب المستفيد في منصة أبشر، لتجنب مواجهة أي مشكلة أثناء إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف المستحقات المالية.

جاء ذلك ردًا من حساب العناية بالعملاء التابع للوزارة على موقع تويتر على أحد المستفيدين الذي قال إنه يواجه مشكلة عند الدخول لحسابه في الضمان الاجتماعي، حيث يطلب منه تحديث رقم الجوال وبعد إدخال الرقم والضغط على تحديث يظهر أن رقمه عند مستخدم آخر.

يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي المطور، أن يكون المستفيد سعوديًا ومُقيمًا بشكل دائم في المملكة، ويستثنى من ذلك النساء غير السعوديات المتزوجات من رجال سعوديين، والأرامل والمطلقات اللاتي لديهن أبناء سعوديون، والمُعاقين والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل.

كما يُشترط ألا يكون الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة أقل من الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة، وأن يتم استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التوظيف والتدريب للقادرين من أفراد الأسرة، وألا يكون المستفيد مقيمًا في أي من المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

ويُشترط أيضًا ألا يمتلك المستفيد أصولًا مرتفة القيمة، وإذا كان للعائل أكثر من أسرة فتُعتبر كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًّا، ولا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.