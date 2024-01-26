حلم الصحراء يتحقق.. أول قطار سياحي فاخر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

أعلن مدير التخطيط في شركة الخطوط الحديدية “سار”، المهندس أشرف الجابري، عن قدوم “حلم الصحراء”، القطار الأول من نوعه في المنطقة، ليقدم تجربة فاخرة للمسافرين في رحلة استكشافية تمتد عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعد هذا الإعلان فرصة للمستكشفين وعشاق الطبيعة للاستمتاع بمشاهد الصحراء الرائعة والتضاريس الفريدة في المملكة.

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أكد المهندس أشرف الجابري، مدير التخطيط بشركة الخطوط الحديدية “سار”، أن قطار “حلم الصحراء” الفاخر سيكون واحدًا من أبرز المعالم السياحية في المملكة، حيث يستعرض تجربة فاخرة للاستمتاع بجمال الصحراء، وفي تصريحاته عبر قناة الإخبارية، أكد أن القطار سيتألف من 40 كابينة فاخرة، وسيبدأ التشغيل الفعلي في الربع الرابع من العام المقبل، حيث ستغادر أول رحلاته من العاصمة الرياض مرورًا بحائل، وصولاً إلى محطة القريات.

فيديو | مدير التخطيط في "سار" م. أشرف الجابري: "حلم الصحراء" أول قطار فاخر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيكون قطارا سياحيا للاستمتاع بالطبيعة الصحراوية في المملكة #الإخبارية pic.twitter.com/gtxlNQVRU3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 25, 2024

توقع وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، توقيع اتفاقية بين خطوط السكك الحديدية السعودية “سار” وشركة أرسينالي الإيطالية المتخصصة في إدارة رحلات القطارات الفاخرة لإطلاق خدمة قطار “حلم الصحراء”، وشهد التوقيع مثول الجانبين، حيث كان يمثل “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك، ومن جانب أرسينالي، كان يمثلهم باولو بارليتا، ويأتي هذا الاتفاق تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين في مارس 2023.

وأشار الجاسر إلى أن هذه الخدمات الفاخرة في القطارات تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، وتعزز خيارات التنقل بالمملكة، وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة ودعم الاستراتيجيات الوطنية.

وأشاد بالدعم الكبير الذي تلقته منظومة النقل والخدمات اللوجستية من القيادة الحكيمة، مما ساهم في تمكين القطاع لتحقيق مشاريع ومبادرات خدمية وتنموية، مؤكداً التكامل والتعاون بين المنظومة والجهات المختلفة لتحسين تجربة المستفيد وتطوير أساليب النقل.