حقيقة وقف منصة مدرستي قبل بداية العام الدراسي الجديد 1444

انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية شائعة بالمملكة العربية السعودية تفيد بإيقاف العمل بمنصة مدرستي التي خصصتها وزارة التربية والتعليم السعودية من أجل خدمة الطلاب بجميع المراحل الدراسية.

حقيقة وقف منصة مدرستي

وبسؤال أحد المصادر الموثوق بها داخل الوزارة أفاد أنه لا صحة لتلك الأقاويل وأن المنصة مستمرة في عملها دون توقف حيث أنها تقوم على خدمة الطلاب وتقديم لهم ما يلزمهم من خدمات تعليمية وعامة مما يجعلهم لا يستطيعون الاستغناء عنها.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ خطة العودة الكاملة للمدارس وذلك بناء على تعليمات من السيد الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وزير التربية والتعليم والذي قال إن العام الدراسي الجديد سيبدأ غدا الموافق الأحد الثامن والعشرون من أغسطس 2022.

وقف منصة مدرستي

تقوم منصة مدرستي بتقديم خدماتها للطالب وولي الأمر حيث يستطيع الآباء والأمهات متابعة المستوى التحصيلي للطلاب من خلالها أما عن الطالب فيستطيع من خلالها أن يقوم بمتابعة الأنشطة المدرسية التي توفرها مدرسته؛ وذلك لرفع مستواه، كما تقوم المنصة بتقديم مقررات دراسية هامة للمواد الثقافية والعلمية المتوفرة بمنهج كل صف دراسي،

ومن جانب آخر تساعد منصة مدرستي الطالب علي متابعة الاختبارات التي تقوم المدرسة بعملها للطلاب كما أنها تقوم بتقديم حوارات تفاعلية بين المعلم والطالب وذلك ليطرح الأسئلة الذي يرغبه بها عليه ليتعرف على الإجابات الصحيحة.

خدمات منصة مدرستي

تعد منصة مدرستي من أكبر وأهم المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية من أجل خدمة كافة المراحل التعليمية، وذلك من طلاب الروضة وطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة وصولا إلى المرحلة الثانوية، حيث كان لها دور كبير في مساعدة الطلاب لاستكمال العملية التعليمية في ظل تفشي وباء كورونا الذي أدى إلى توقف المدراس ولكن تم مواصلة سيرها من خلال المنصة.