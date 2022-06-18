حقيقة وتفاصيل مدينة جديدة تحت الأرض في السعودية

تم اكتشاف مدينة جديدة من أقدم المدن تحت الارض في المملكة العربية السعودية، حيث تعد تلك المدينة من القلاع الكبيرة في العالم، ويعود تاريخ المدينة الى مئات السنين، ويشكل ذلك الاكتشاف للمدينة الجديدة تنشيط القطاع السياحي في المملكة السعودية، وسوف نستعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة باكتشاف مدينة جديدة تحت الأرض في السعودية.

مدينة جديدة تحت الأرض

صرحت المملكة العربية السعودية عن اكتشاف جديد ومهم في تاريخ المملكِة، وذلك اليوم السبت الموافق 18 يونيو، كما أعلنت عن أن هذا الاكتشاف عبارة عن مدينة جديدة تحت الأرض في مدينة جدة الساحلية تسمى القلعة الأثرية العريقة المطلق عليها قلعة الشونة الأثرية، وتعد تلك المدينة من المدن البحرية المطلة على البحر الأحمر، ويعود تاريخها الى عام 1516 ميلادي، كما وقد أكد المشرفون على أن المدنية التي تم اكتشافها سوف تعود من أجمل القلاع التاريخية.

كما وقد صرحت القناة السعودية الأولى أنه تم العثور على مدينة جديدة تحت الأرض في المملكة أثناء قيام إدارة البلدية بإزالة الأحياء العشوائية في مدينة جدة الساحلية في شارع مقابل أحد الأسواق التاريخية، ويعود تاريخ تلك المدينة الى 500 عام، كما يمكن في الحاضر اكتشاف العديد من الكنوز الأثرية خلال إزالة الأحياء، وقد بين ذلك الاكتشاف أن للمدينة سور عظيم وخندق يلتف حولها، وقد بينت وزارة البلدية أن السبب العظيم لبقاء تلك المدينة متماسكة ليومنا هذا هو البنية القوية جداً لها.