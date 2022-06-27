حقيقة عودة بدل غلاء المعيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي 2022 وزارة الموارد البشرية تُوضح

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى لتوفير الكثير من برامج الدعم المختلفة لكافة مواطنيها لكي تُعينهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في الحياة، ولكن انتشرت بعض الأنباء حول بدل غلاء المعيشة والذي يُصرف لمحدودي الدخل من مُستفيدي الضمان ولكن مع توافر الشروط المُحددة من قبل الوزارة، وجاءنا اليوم لكي نُحسم الجدل حول حقيقة عودة بدل غلاء المعيشة وفقًا لقراراتها بالتفصيل.

حقيقة عودة بدل غلاء المعيشة

حتى الآن لم يُصدر أي أمر ملكي يُشير إلى عودة بدل غلاء المعيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة، حيث كان يحصل الشخص المُقيد في الضمان على راتب يبغ قدره ألف ريال سعودي، وأما التابع يحصل على 500 ريال سعودي، فغلاء المعيشة هو عبارة عن مبلغ يتم صرفه لمحدودي الدخل لكي يلبون احتياجاتهم الأساسية ومتطلباتهم في الحياة اليومية.

ما هو بدل غلاء المعيشة؟

هو واحد من ضمن أشكال الدعم التي توفرها المملكة لمحدودي الدخل بها للحصول على احتياجاتهم الأساسية في الحياة، حيث تعمل على تقديم يد العون لهم والتخفيف على كاهلهم ولكن يتم صرفه وفقًا لشروط مُعينة سوف نتطرق إليها خلال مقالنا هذا.

شروط صرف بدل غلاء المعيشة

هناك بعض الشروط التي ينبغي توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على بدل غلاء المعيشة حيث حددت تلك الشروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجاءت على النحو التالي: