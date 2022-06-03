حقيقة عودة ايداع المساعدة المقطوعة.. تفاصيل الموارد البشرية

يشعر الكثير من الناس بالفضول بشأن موعد إيداع دعم المساعدة المقطوعة، لكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تعلن بعد عن تاريخ صرف قيمة المساعدة المقتطعة، لأنها لن تفعل ذلك حتى يتم إيداع المساعدة المستحقة في حسابات المستفيدين من الخدمة.

حقيقة إيداع المساعدة المقطوعة 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها لن تقبل طلبات المساعدة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

وبدلاً من ذلك، يجب على المواطنين الذين يرغبون في التسجيل في برنامج المساعدة المقطوعة الذهاب إلى أقرب فرع للضمان الاجتماعي وتقديم المستندات الداعمة المطلوبة للتسجيل، والتي تأتي في تنسيقات متنوعة.

وهي كالتالي:

رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) للمستفيدين من الضمان.

برنت من مصلحة الأحوال المدنية غير مضمون.

IBAN رقم الحساب المصرفي الدولي

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من المعايير للمتقدمين في برنامج المساعدة المقطوعة، على الرغم من اختلاف الشروط وفقًا للفئات التي يشملها الضمان الاجتماعي والتي لا يشملها.

المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي

تبنت سلطات الضمان الاجتماعي المعنية عددًا من القيود والضوابط من أجل تحصيل الدعم المقطوع من أولئك المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي، والشروط على النحو التالي: