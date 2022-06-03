حقيقة عودة ايداع المساعدة المقطوعة.. تفاصيل الموارد البشرية
يشعر الكثير من الناس بالفضول بشأن موعد إيداع دعم المساعدة المقطوعة، لكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تعلن بعد عن تاريخ صرف قيمة المساعدة المقتطعة، لأنها لن تفعل ذلك حتى يتم إيداع المساعدة المستحقة في حسابات المستفيدين من الخدمة.
حقيقة إيداع المساعدة المقطوعة 1443
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها لن تقبل طلبات المساعدة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.
وبدلاً من ذلك، يجب على المواطنين الذين يرغبون في التسجيل في برنامج المساعدة المقطوعة الذهاب إلى أقرب فرع للضمان الاجتماعي وتقديم المستندات الداعمة المطلوبة للتسجيل، والتي تأتي في تنسيقات متنوعة.
وهي كالتالي:
- رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) للمستفيدين من الضمان.
- برنت من مصلحة الأحوال المدنية غير مضمون.
IBAN رقم الحساب المصرفي الدولي
شروط الحصول على المساعدة المقطوعة
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من المعايير للمتقدمين في برنامج المساعدة المقطوعة، على الرغم من اختلاف الشروط وفقًا للفئات التي يشملها الضمان الاجتماعي والتي لا يشملها.
المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي
تبنت سلطات الضمان الاجتماعي المعنية عددًا من القيود والضوابط من أجل تحصيل الدعم المقطوع من أولئك المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي، والشروط على النحو التالي:
- عند التقدم بطلب للحصول على دعم القطع، يُنظر إلى مقدم الطلب على نحو مشابه لمقدم طلب المعاش، ويخضع لقواعد
- التوظيف والسجلات التجارية وقيمة الدخل والجوانب الأخرى لطلب التسجيل.
- نظرًا لعدم وجود علاقة ضمان اجتماعي بالديون، لا تقوم الوزارة بتقييم الطلبات المتعلقة بالديون، يتم تأكيد حالة المستفيد
- مع ضرورة تحديث البيانات في حال حدوث تغيير أو أي شيء آخر.
- بالنسبة للحالات التي يغطيها المعاش، يجوز للوزارة منح مساعدة مخفضة إذا تم استيفاء المعايير التالية:
- بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم مصدر دخل آخر غير معاشهم التقاعدي، قد يتم دفع مبلغ مقطوع لهم كل عام، كما
- يمكن صرف المساعدة المقطوعة كل سنتين، باستثناء الحالات التالية:
لمن لديهم مصادر دخل أخرى بالإضافة إلى دخلهم من الضمان؛ يمكن صرف مساعدات القطع كل سنتين، إلا في الحالات التالية:
- أرملة وأم لثلاثة أطفال.
- أم مطلقة ترعى أطفالها.
- الأطفال الأيتام، سواء من عائلات عادية أو صحية أو من ظروف غير عادية.
- من يتقاضى معاشا يقل عن 5000 ريال سعودي