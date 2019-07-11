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حقيقة زيادة الدعم في حساب المواطن في الدفعة 20

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
حقيقة زيادة الدعم في حساب المواطن في الدفعة 20

نتابع معكم بشكل دوري متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة تفاصيل والأخبار الجديدة فيما يتعلق بــ حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث قام برنامج الدعم بإيداع الدفعة العشرين من برنامج الدعم يوم أمس الإربعاء الموافق 10-07-2019 ، وقد تفاجئ كافة المستفيدين من الدفعة العشرين من الدعم بأن هناك زيادة في قيمة الدعم المقدم له مقارنة مع الأشهر السابقة ، ولم يخرج إي احد من المسوؤلين أو أي جهة رسمية توضح سبب تلك الزيادة في قيمة الدعم ، وبعض المستفيدين قام بربط الزيادة بمراجعة أسعار البنزين والمحروقات خلال الفترة القادمة .

قيمة الزيادة في دعم حساب المواطن

هذا وقد تفاوتت نسبة الزيادة بين المستفيدين من الدفعة العشرين ، حيث ذكر بعضهم أن الزيادة قد وصلت إلى خمسين ريال سعودي والبعض الأخر قد وصل إلى عشرين ريال سعودي ، حيث يهدف البرنامج إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المتوسط او الدخل المنخفض لمساعدتهم في تجنب الآثار التي تحصل بسبب الإصلاح الإقتصادي التي تقوم به المملكة بين الحين والأخر ، وتعمل المملكة على تطبيق رؤيتها للعام 2030 .

التسجيل في الدفعة 22 من حساب المواطن

يستمر التسجيل في الدفعة الـ 22 من برنامج الدعم ” حساب المواطن ” وذلك من أجل الإستفادة من الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية ، للأسر السعودية ذات الدخل المنخفض أو الدخل المتوسط ، ويمكنك عزيزي الزائر التسجيل من خلال الرابط التالي هــــنـــا

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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