حقيقة تخفيض رسوم المرافقين إلى 100 ريال.. الجوازات السعودية تحسم الجدل

يتساءل عدد كبير من الأشخاص المتواجدين في المملكة العربية السعودية عن حقيقة تخفيض رسوم المؤين إلى 100 ريال سعودي، فنجد أن الرسوم الخاصة بالمرافقين واحدة من أهم الأمور التي تشغل عدد كبير من المقيمين في المملكة العربية السعودية من الجنسيات الأخرى، حيث تعد خدمة استقدام المرافقين واحدة من أهم الخدمات التي يحتاج إليها الأشخاص، وذلك حتى يكونوا على علم بالمبلغ المالي الذي يجب سداده مقابل الحصول على خدمة إقامة المرافقين إلى جانبهم، وذلك بالتزامن مع انتشار الكثير الأخبار خلال الفترة الأخيرة بخصوص تخفيض رسوم المرافقين إلى مئة ريال، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور حقيقة تخفيض رسوم المرافقين إلى 100 ريال سعودي.

حقيقة تخفيض رسوم المرافقين إلى 100 ريال

شهدت الأيام الأخيرة انتشار خبر تخفيض رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية والتي وصلت إلي إلى مئة ريال، وهو ما شغل الكثير من الوافدون لكي يتم التعرف على مدى صحة هذه الأخبار، وقد خرجت بعض المصادر الرسمية بالحكومة السعودية إلى أن هذه الأخبار غير صحيح ولا أساس لها من الصحة، وقد أشارت إلى أن هذه الأخبار المتداول عبارة عن اقتراحات فقد جاءت من قبل الخبراء، وذلك في إطار رغبة الكثير من المقيمون بتخفيض رسوم المرافقين، وقد جاء هذا الاقتراح يتضمن العمل على تخفيض الرسوم 100 ريال، مع العمل على تثبيت قيمة المقابل المالي، ونجد أن قيمة الرسوم في عام 2020 ميلادي قد جاءت على نحو 400 ريال سعودي.

الاستعلام عن رسوم المرافقين 1444

ويمكن أن يتم الاستعلام رسوم المرافقين في السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية.