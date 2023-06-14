حقيقة تبكير موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو 2023 في السعودية قبل عيد الأضحى المبارك

أعلنت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية رسميًا عن تقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو لعام 2023، حيث تسعى الوزارة جاهدة في توفير جميع أنواع الدعم و المساندة المتنوعة سواء للمستفيد القديم أو المطور.

الضمان الاجتماعي المطور

يعدّ الضمان الاجتماعي المطور هو الضمان الذي أطلقته السُّعُودية في العام الهجري الماضي عام 1443، و ذلك لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية و فيها خِدْمَات التدريب و التأهيل و الدعم النقدي، مع العمل على وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها، و كذلك من أجل العمل على تحسين أقوى العاملة، و تحسين مهارات المستحقين من أجل تعزيز حياتهم الاقتصادية، و تعمل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية في السُّعُودية بشكل دائم على تطويرات و تحديثات جديدة في منظومة الضمان الاجتماعي بما يحتوي على جميع الفئات المستحقة للدعم المباشر من الحكومة السُّعُودية.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر يوليو 2023

أكدت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السُّعُودية عن أن موعد صرف الجديد لراتب الضمان الاجتماعي المطور يوافق يوم الإثنين الموافق 26 يونيو بدلا من يوم 1 يوليو، و ذلك بسبب أن بداية الشهر توافق إجازة عيد الأضحى المبارك الذي يتوقف فيه العمل بمختلف الجهات العاملة في السُّعُودية، و الهدف من الوزارة في تبكير صرف الضمان الاجتماعي المطور هو رغبة في دعم الأسر المستفيدة و مساعدتها في تلبية احتياجاتها قبل قدوم العيد الأضحى المبارك.

شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

عدم زيادة دخله عن الحد المانع للضمان.

ألا يكون المتقدم مسجونًا أو مقيمًا داخل إحدى دور الإيواء السُّعُودية.يشترط أن يكون المتقدم لديه سجل مدني.

يجب أن يكون مقيم بشكل دائم داخل أراضي المملكة العربية السُّعُودية.

عدم امتلاك أي أصول ذات قيمة عالية.

ألا يكون للمتقدم دخل ثابت.

رواتب المستفيدين في الضمان الاجتماعي المطور

يحصل المستفيدين على راتب الضمان الاجتماعي على النحو التالي :