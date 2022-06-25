حقيقة الاستغناء عن توكلنا بعد إلغاء تطبيق الإجراءات الاحترازية

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية منذ فترة وجيزة الاستغناء عن تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية داخل المملكة مثل ارتداء الكمامة، وضرورة التأكد من التحصين عند الدخول إلى الأماكن العامة وغيرها من الأمور الأخرى، وهو ما زاد من تساؤلات الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة حول حقيقة الاستغناء عن توكلنا بعد هذه القرارات خاصة وأنه التطبيق المسؤول عن التأكد من الإجراءات الاحترازية وإتمام التحصين.

ما هي حقيقة الاستغناء عن توكلنا؟

بعد طرح الكثير من الأسئلة حول حقيقة الاستغناء عن تطبيق توكلنا للعمل به في أراضي المملكة العربية السعودية قام صالح مصيباح مساعد مدير مركز المعلومات الخاص بتوكلنا بالإشارة خلال مداخلة مع إحدى القنوات السعودية أنه لن يتم الاستغناء عن تطبيق توكلنا الرئيسي، وأنه يتم العمل الآن على تطبيق جديد يحمل اسم “توكلنا خدمات” الذي يهدف لمساعدة أكبر قدر ممكن من المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة من ناحية الوصول السريع والسهل إلى العديد من الخدمات داخل المملكة خاصة وأنه سوف يتم ربطة بعدد كبير من الجهات والمؤسسات الحكومية.

أما فيما يخص تطبيق توكلنا الأساسي فسوف يصبح استخدامه مقتصرًا على الأمور المتعلقة بالجائحة والفيروسات، وأكمل أن توكلنا خدمات سوف يكون أشمل وأعم من ذلك خاصة مع تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومة من أجل تسهيل الحياة كل من المواطن، المقيم وحتى الزائر.

رفع تطبيق الإجراءات الاحترازية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية منذ فترة عن إلغاء تطبيق الكثير من الإجراءات الاحترازية داخل حدود المملكة العربية السعودية مثل: