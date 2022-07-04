هل سيتم إغلاق تطبيق تيك توك في السعودية، ففي الفترة الأخيرة انتشرت أخبار عن إغلاق تطبيق تيك توك على مواقع التواصل الاجتماعي مما أثار تساؤلات الناس حول حقيقة إغلاق تيك توك وما السبب وراء ذلك، ويعتبر تطبيق تيك توك من أكثر التطبيقات استخداما حول العالم فهو منصة مليئة بالفيديوهات القصيرة المسلية بالإضافة إلى اهتمامه بالعديد من المجالات ومنها المحتوى التعليمي والكوميدي وغيرها، ويستغرق الكثير من الناس معظم أوقاتهم في تصفح ومتابعة المشاهير من خلال التطبيق وتم إصدار تيك توك في عام 2016 عبر شركة صينية تقع في بيكين، وأصبح تطبيق تيك توك مؤخرا مكانا لكسب المال وتحقيق الشهرة للكثيرين عن طريق الإعلانات ومقاطع الفيديو الخاصة بهم.

هل سيتم إغلاق تطبيق تيك توك في السعودية بشكل نهائي

حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن قرار إغلاق تطبيق تيك توك في السعودية بشكل نهائي، ولكن هناك العديد من المصادر التي تؤكد على أن الإغلاق قيد الدراسة النهائية وهذا يعود إلى ظهور محتوى غير لائق وغير مرغوب فيه على تطبيق التيك توك ومقاطع فيديوهات قصيرة تخالف العادات والقيم الأخلاقية في المجتمع السعودي بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الانتقادات من مستخدمين تطبيق تيك توك حول جودة الخصوصية، فالكثير من المستخدمين في المملكة السعودية يعانون من انتهاك الخصوصية وأن بإمكان تيك توك الوصول إلى حساباتهم الخاصة والكشف عن ملفاتهم الشخصية الموجودة على هواتفهم وبالتالي يمكن لتطبيق تيك توك التجسس عليهم من خلال هذه الملفات.

حقيقة إغلاق تطبيق تيك توك 2022

حيث أن خبر إغلاق تطبيق التيك توك يزعج الكثيرين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام فالخبر متداول بشكل كبير على المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل، وقام مسؤول هيئة الاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية بمطالبة المتاجر الخاصة بالتطبيقات كجوجل بلاي وآبل ستور بحذف تطبيق التيك توك بشكل رئيسي، حتى يمنع المواطنين من استخدامه وتحميله على أجهزتهم الخاصة وأضاف أن انتهاك الخصوصية الذي حدث بسبب تطبيق تيك توك يهدد الأمن العام في دولة الولايات المتحدة الأمريكية حيث كشف عن عملية اختراق من تطبيق التيك توك ووصوله إلى ملفات سرية خاصة بالدولة من خلال مراقبة الملفات الخاصة الموجودة على الأجهزة الذكية وبناء عليه بدأت مناقشات دولية بين الحكومة في الصين والقوات الفيدرالية الأمريكية، وأكد أن خلال الأيام القادمة سوف تعلن الجهة الرسمية عن القرار النهائي في إغلاق تطبيق التيك توك.