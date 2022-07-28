حقيقة إيقاف الدعم الإضافي لحساب المواطن

ظهرت بعض الأخبار حول إيقاف الدعم الإضافي لحساب المواطن، وارتفعت وتيرة البحث على المؤشر جوجل “Google” من جانب الفئات المُستحقة للدعم بداخل المملكة؛ للتأكد من حقيقة ذلك، وبناءً عليه صدرت بعض التغريدات من الحساب الرسمي لحساب المواطن على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، حيث تمت الإشارة إلى صرف الدعم الإضافي لكافة من يستفيدون من البرنامج، وأصدرت وزارة الموارد البشرية بيان بقيمة رواتب حساب المواطن.

ما مدى استمرارية الدعم الإضافي في الفترة القادمة وهل فعلا سيتم إيقاف الدعم الإضافي لحساب المواطن أم لا ؟

خرجت أخبار من حساب المواطن في صورة بعض التدوينات على تويتر، وتضمن ذلك استمرارية صرف الدعم الإضافي في العام الحالي، ومستقبلًا سوف يكون هناك عدد من الضوابط.

وفي ضوء ذلك قام الملك “سلمان بن عبد العزيز” بتقديم دعوة جديدة تبلغ ثمانية مليارات ريال إضافية يتم صرفها عن طريق برنامج حساب المواطن وفقًا لمجموعة من الشروط.

هل يمكن التسجيل في حساب المواطن بتلك الفترة؟

أوضحت إحدى التدوينات الخاصة بحساب المواطن على تطبيق تويتر في أحد الردود حول ما يخص التسجيل الجديد، حيث كان الرد أنه تم فتح التسجيل من جديد لجميع الأفراد وفقًا للشروط المعمول بها، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات، وهو ما يخفف عن كاهل لمواطن الكثير من الأعباء.

ما موقف الدعم الإضافي الذي تتضمنه الدفعة السادسة والخمسين من توزيعات حساب المواطن؟

سوف يتم صرف المُستحقات المتعلقة بالدفعة السادسة والخمسين (حساب المواطن)، وسيتضمن ذلك الدعم الإضافي لمواجهة غلاء الأسعار، بالإضافة إلى مبلغ يقارب عشرين مليار ريال تم تخصيصه في سبيل دعم المستثمرين في الماشية بداخل المملكة.

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الخلاصة:

الأخبار الوارد عن توقف الدعم الإضافي لا أساس لها من الصحة، ولقد أصدر المسؤولون أوامرهم بالصرف لمدة ستة أشهر قادمة، ويحكم ذلك الشروط والمعايير التي تم وضعها، ويتم تقدير الدعم كما يلي: