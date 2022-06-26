حقيقة إيداع المكرمة الملكية قبل عيد الأضحى وزارة الموارد البشرية تُوضح

يتساءل الكثير من مُستفيدي الضمان الاجتماعي عن اكرامية الملك رغبةً في معرفة الموعد المُقرر للصرف، حيث يبحثون عن حقيقة إيداع المكرمة الملكية قبل عيد الأضحى رغبةً في شراء المستلزمات الخاصة بهم، فهي عبارة عن مبلغ مالي يتم منحه لكافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي وغيرهم من الفئات المُحددة من قبل وزارة الموارد، واليوم سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل حول المكرمة.

حقيقة إيداع المكرمة الملكية

هناك الكثير من الأنباء التي تخص اكرامية الملك للضمان الاجتماعي حول إيداعها قبل عيد الأضحى ولكن حتى وقتنا هذا لم تُعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد مُحدد لصرفها للمستفيدين، ولكن أكدت على أن الصرف سيكون للأشخاص المؤهلين فقط والذين تحققوا من الآيبان الخاص بهم، وفي حال تحديدها لتوقيت مُعين سوف نوفيكم به مباشرةً.

الاستعلام عن موعد صرف المكرمة

لكي تتمكن من الاستعلام عن تفاصيل المكرمة الملكية فلابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

الانتقال إلى موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختر خانة الخدمات الإلكترونية ثم أضغط على المكرمة الملكية.

أكتب البيانات المطلوبة ثم أنقر على استخراج النتيجة.

سوف تظهر لك المعلومات التي تود التعرف عليها.

الفئات المستحقة للمكرمة الملكية

هناك مجموعة من الفئات المستحقة للمكرمة الملكية والتي قامت بتحديدها وزارة الموارد البشرية وهي: