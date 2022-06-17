حقيقة إزالة عدد من أحياء المنطقة الشرقية في المملكة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير منذ الأمس وحتى صباح اليوم العديد من الأخبار حول إزالة مجموعة من أحياء المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وهو ما شاع القلق والخوف في قلوب كثير من سكان هذه المنطقة، لتظهر بعد ذلك هيئة تطوير الشرقية لطرح حقيقة إزالة أحياء المنطقة الشرقية، وتؤكد على عدم صحة هذه الشائعات، وهو ما سوف نوضحه خلال سطور هذا المقال.

حقيقة إزالة عدد من أحياء المنطقة الشرقية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وغيرها من المواقع الأخرى العديد من الأخبار التي تخص إزالة مجموعة من أحياء المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وهو ما أحدث ضجة كبيرة وزرع الخوف في قلوب الكثير من سكان هذه المنطقة، وقد حرصت هيئة تطوير الشرقية على طرح بيان وتوضيح حقيقة هذه الشائعة مؤكدة على نفي خبر إزالة أي من أحياء المنطقة الشرقية.

وقد أكدت خلال البيان الرسمي لها من خلال إحدى القنوات السعودية أن ما تم تداوله خالي تمامًا من صحة مناشدة خلال ذلك تحرى الدقة عند تداول هذه المعلومات، والحرص على تناول مثل هذه المعلومات المهمة من المصادر المسؤولة عنها.

تدشين سوق الأربعاء بالأحساء

من جانبة قام الأمير سعود بن نايف عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بتدشين سوق الأربعاء في منطقة الأحساء أمس الأربعاء 15 يونيو 2022 وهو الموافق 16 ذي القعدة 1443، وذلك في ضوء تعزيز وإحياء الأسواق الشعبية والحفاظ على التراث العمراني، وقد حضر هذا الافتتاح كل من وزير الشؤون البلدية والأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ منطقة الأحساء.