حقوق الإنسان وجمعية إنسان يقيمان فعالية للتعريف بحقوق الطفل

دشنت هيئة حقوق الإنسان فعالية تعريفية لـ 100 طفل من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان”، بالتوافق مع اليوم العالمي للطفل، وذلك في نادي إنسان الاجتماعي، بمشاركة عددٍ من قيادات الهيئة وجمعية “إنسان”.

شعار هيئة حقوق الانسان السعودية _ مصدر الصورة: منصة إكس

وتضمنت الفعالية أركان تعريفية بحقوق الأطفال، إضافة لألعاب حركية، وأركان للتلوين، وألعاب متنوعة للأطفال مثل: لعبة الكراسي، ورمي الحلقات، والبولينج، ولعبة الكرة والسلات.

وفي هذا السياق وجهت جمعية “إنسان” شكرها لهيئة حقوق الإنسان على هذه المبادرة المجتمعية واختيارها أطفال إنسان؛ لتثقيفهم بحقوقهم التي كفلتها لهم الدولة، وتعزيز وحماية هذه الحقوق التي تأتي انطلاقاً من توجه المملكة في توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وكفل النظام لجميع الأفراد الرعاية والحماية الشاملة، حيث اعتنت المملكة بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل وتعزيزها وسن الأنظمة حيالها.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية “إنسان” تستهدف تحقيق التكامل مع مختلف الجهات لما فيه خدمة الأيتام وتمكينهم وتحسين جودة حياتهم، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ، وإشراكهم في مختلف المناسبات لدمجهم في المجتمع وتوعيتهم وتأهيلهم في مختلف مسارات التمكين ليكونوا أعضاءً نافعين لأنفسهم ومنتجين في مجتمعهم، وليسهموا بالنهضة التنموية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.