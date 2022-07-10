أخبار السعودية

مواطن سافر من الدمام إلى أبها، ولكن حقائبه تابعت طريقها إلى “جورجيا” وطيران “ناس” توضح

محمد خير الحوراني

تفاجأ أحد المواطنين في المملكة العربية السعودية بفقدان حقائبه، بعد رحلة جوية قصيرة سافر خلالها من الدمام إلى أبها، عبر “طيران ناس” ليكتشف بعدها أنَّه ذهب إلى أبها بالفعل، لكنَّ حقائبه ذهبت إلى مكان أبعد حيث وصلت إلى دولة جورجيا.

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حسبنا الله على من فرَّقنا

وقال المواطن نقلاً مصادر صحفية محلية: “سافرت من الدمام متجهاً إلى أبها، وبفضل الله وصلت سالماً إلى أبها، وبفضل الله وصلت حقائبي إلى دولة جورجيا وحسبنا الله على من فرَّقنا”.

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تقدم بشكوى لدى الناقل الجوي ثمَّ ضده

بدورها أوضحت شركة طيران ناس في المملكة، أنَّ الإجراء الواجب اتخاذه في مثل هذه الحالات هو، التقدم بشكوى لدى الناقل الجوي والحصول على رقم مرجعي للشكوى كخطوة أولى، ثمَّ وفي حال عدم تجاوب الناقل الجوي مع العميل لحل المشكلة خلال 15 يوماً، يُمكن تقديم شكوى ضد الناقل.

محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    عادي اشحنوه هو كمان لحورجيا

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