حجز تذاكر حفلة محمد حماقي موسم الرياض 2022 Riyadh season من “ticketingboxoffice”

أوضح الفنان محمد حماقي من خلال موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بأنه سوف يقوم بعمل حفلة في المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض 2022 Riyadh season، وقد تم الإعلان أن الحفلة ستقام يوم 8-12-2022، وقد تم طرح التذاكر منذ الأمس 28-11-2022، ولمعرفة التفاصيل تابع المقال.

كيفية الحصول على تذاكر محمد حماقي

لكي تقوم بالذهاب إلى حفلة الفنان المصري محمد حماقي، وتريد أن تحصل على التذاكر الخاصة بالحفل فقد يمكنك أن تتبع تلك الخطوات الهامة التي تتمثل في التالي:

عليك أن تقوم بالدخول على موقع موسم الرياض الإلكتروني ticketingboxoffice.

سوف يتطلب منك أن تقوم بالدخول على دليل الفعاليات التي يتم القيام بها بشكل مستمر.

قم بالبحث عن الحفل التي سوف يقوم بها الفنان محمد حماقي.

النقر على أيقونة أحجز الآن.

عليك أن تقوم بالدفع من خلال وسائل الدفع المناسبة لديك، مثل الفيزا كارد والماستر كارد بشكل إلكتروني.

وبليلة قدّام كل الناس ❤️

الفنان الكبير محمد حماقي .. جاي يغنّي من قلبه لكل جماهيره في #بوليفارد_رياض_سيتي يوم 8 ديسمبر 🔥🕺

تُطرح التذاكر بكرة، خليكم قريبين 😎#موسم_الرياض pic.twitter.com/lXAKvcNX2Z — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 27, 2022

من هو محمد حماقي

يعتبر المطرب محمد حماقي من كبار المطربين في جمهورية مصر العربية، وقام بعمل الكثير من الأعمال، وقد شارك كضيف في أحد المسلسلات، مثل لهفة والكثير من الأعمال الأخرى، ولا شك بأنه من أفضل الأصوات التي يفضلها الكثير من الأشخاص.

وقام بعمل الكثير من الأغاني والألبومات التي مازال لديها شهرة كبيرة وضجة عالية إلى وقتنا هذا، فقد نجح المطرب محمد حماقي في الحصول على حب الناس، ولا يوجد مقارنة بينه وبين أي مطرب آخر على الإطلاق.

فإنه يعتبر من أكثر المطربين الذي كانوا ومازالوا لديهم هيبة في الوسط الفني والسينما المصرية بشكل كامل.