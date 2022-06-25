حفلة عبد المجيد عبدالله مساء اليوم ضمن فعاليات موسم جدة

يعد مساء اليوم السبت المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله ثاني حفلاته الغنائية ضمن فعاليات موسم جدة 1443 وذلك بعد نجاح حفله الأول الذي أقيم مساء يوم أمس الجمعة ولاقى إقبالا كبيرا من قبل الجماهير السعودية بفضل تقديمه باقة من أشهر وأجمل أغانيه المحببة.

ويتمتع الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله بقاعدة جماهيرية لا حصر لها سواء في السعودية أو في باقي دول الخليج العربي ودليل ذلك هو إقبال عدد كبير من الناس وتسارعهم لحجز التذاكر لحضور الحفلة والاستمتاع بصوت المطرب العذب رغم اختلاف وتنوع فعاليات موسم جدة لهذا العام.

وكان المطرب السعودي قد نشر قبل عدة أشهر عبر قناته الرسمية على منصة يوتيوب أغنية جميلة بعنوان “أخذت القلب” حيث لاقت هذه الأغنية انتشارا كبيرا على المستوى المحلي وكذلك على مستوى الشرق الأوسط حيث وصلت إلى ما يقارب 10 ملايين مشاهدة خلال شهر واحد.

كذلك كان النجم السعودي الكبير قد نشر مؤخرا أغنية جديدة جاءت بعنوان “تتنفسك دنياي” عبر قناته الرسمية على يوتيوب وكذلك القنوات الفضائية العربية، حيث لاقت هي الأخرى انتشارا واسعا بين الجماهير ومحبي الفن حيث وصلت إلى ما يقارب 25 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال شهر واحد فقط، وهذا يدل على حب الجمهور له ولأغانيه التي يتردد صداها في نفوس المستمعين.