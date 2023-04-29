“هيئة الترفيه” تُعلن عن حفلة الفنان أحمد سعد ومحمد فؤاد يوم 25 مايو.. وطرح التذاكر في هذا الموعد

الهيئة العامة للترفيه السعودية أعلنت عن حفلات جدة والتي تضمنت عدد كبير من الفنانين العرب من مختلف الدول ومن ضمنهم حفلة الفنان أحمد سعد ومحمد فؤاد التي ينتظرها مُحبيهم في المملكة من المواطنين والمقيمين أيضًا، فهي حددت موعد الحفل في مايو القادم بالإضافة إلى أنها نوهت إلى الموعد المُقرر فيه طرح التذاكر أيضًا حتى تُمكن الراغبين من الحصول على التذاكر لذا سنتطرق لتوضيح المزيد.

حفلات جدموعة

أعلنت هئية الترفيه السعودية عن واحدة من ضمن حفلات جدة وهي حفلة الفنان أحمد سعد ومحمد فؤاد على مسرح بنش مارك على طريق الملك عبدالعزيز يوم 25 مايو القادم لذا بادر بحجز التذاكر الخاصة بك عند طرحها ومن المُقرر أن تُطرح يوم 3 مايو في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ولكي تتمكن من حجز التذاكر لابد من التوجه saudievents.sa وإدخال كافة البيانات المطلوبة بعد اختيار الفعالية التي تود حضورها وهي حفلات جدة وعلى وجه الخصوص حفلة الفنان أحد سعد ومحمد فؤاد القادمة.