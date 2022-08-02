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هاشتاق حفر الباطن امطار يتصدر تويتر منذ 30 يوليو .. ما القصة؟

عبد الوهاب إسماعيل

تصدرت أخبار الأمطار التي هطلت على منطقة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية موقع تويتر هاشتاق “حفر الباطن امطار” منذ 30 يوليو الماضي، ومازال مستمراً حتى الآن، وذلك بسبب سقوط أمطار صيفية غزيرة على حفر الباطن مما تسبب شلل في الحياة في بعض المناطق في حفر الباطن، فما هي تفاصيل تصدر هاشتاق حفر الباطن امطار في السعودية لليوم الثالث على التوالي وما هي أخبار سقوط الأمطار في السعودية؟ هذا ما سنعرفه من خلال سطور هذا المقال.

هاشتاق حفر الباطن امطار
هاشتاق حفر الباطن امطار مازال متصدراً على تويتر
هاشتاق حفر الباطن امطار مازال متصدراً على تويتر

لماذا تصدر هاشتاق “حفر الباطن أمطار” تويتر؟!

أخبار السعودية:استمرار هطول الأمطار الرعدية اليوم الأحد 31 يوليه 2022

الدفاع المدني يُحذر من هطول أمطار رعدية بعدة مناطق من السبت حتى الأربعاء

يعتبر موقع تويتر الموقع الأبرز بين المنصات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وذلك نظراً لملايين المستخدمين في السعودية الذين يستخدمونه ويبرزون من خلاله الحياة في السعودية، وهذا ما جعل هاشتاق حفر الباطن امطار يعتبر من الهاشتاقات المتصدرة.

القصة بدأت مع توقعات خبراء الأرصاد بالمملكة بسقوط أمطار غزيرة على محافظة حفر الباطن في 30 يوليو على الرغم من وصول المنطقة لأعلى درجات حرارة لها هذا الصيف لما فوق الــ 45 درجة مئوية.

وقد انتشرت العديد من الفيديوهات والأخبار من منطقة الوايلية ومنطقة جنوب شرق حفر الباطن، حيث هطلت الأمطار بغزارة مسببة سيول في هذه المناطق ولكن لا خسائر في المملكة لأنها هطلت في مناطق صحراوية بالأساس.

تفاعل سكان المنطقة على هاشتاق حفر الباطن امطار

كعادة السعوديين من مستخدمي تويتر، تفاعلوا مع الأمطار عبر عرض العديد من الأخبار الحية والفيديوهات المباشرة للأمطار والصواعق على هاشتاق حفر الباطن امطار على تويتر، وهو ما ساعد رجال الدفاع المدني بالتواصل مع المواطنين لتقليل الخسائر.

ومازال الهاشتاق متصدراً خاصة مع توقعات خبراء الأرصاد بأن الامطار مستمرة الأيام القليلة القادمة لكن ستكون  أقل غزارة عن ذي قبل، مؤكدة على أن المملكة تشهد موجة من الأمطار الصيفية.

توقعات خبراء الطقس للأيام القادمة في المملكة

مع تصدر هاشتاق حفر الباطن امطار، يتساءل العديد من المواطنين في السعودية عن طقس الأيام القادمة، وهو ما جعل خبراء الطقس يعدون خريطة التوقعات، حيث توقعوا التالي:

  1. توقع هطول أمطار طوال الـ 24 ساعة القادمة من يوم الأثنين حتى الثلاثاء.
  2. تشمل الأمطار الصيفية المتوسطة والغزيرة منطقة حفر الباطن – شرورة – الدمام – الخبر وسائر المنطقة الشرقية.
  3. تمتد الأمطار الرعدية الغزيرة إلى الباحة ونجران من عصر يوم الأثنين 1 أغسطس.
  4. تشمل الأمطار الغزيرة التي تصل لحد السيول دول في المنطقة أيضاً خلال الأيام القادمة مثل دولة قطر ومملكة البحرين وغرب الجمهورية اليمنية.
عبد الوهاب إسماعيل

كاتب ومدوّن ومسوّق إلكتروني، مؤسس ومدير شركة بيكسلز سيو المتخصصة في إنتاج المحتوى الرقمي "محتوى نصي، صوتي، مصور أو فيديو، خبرة تزيد عن الـ 10 سنوات في مجال التسويق الإلكتروني والـ SEO وأرشفة المواقع، وأيضُا أعمل منذ فترة كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية، ومهتم بمجال التعليم الإلكتروني.


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