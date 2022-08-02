هاشتاق حفر الباطن امطار يتصدر تويتر منذ 30 يوليو .. ما القصة؟

تصدرت أخبار الأمطار التي هطلت على منطقة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية موقع تويتر هاشتاق “حفر الباطن امطار” منذ 30 يوليو الماضي، ومازال مستمراً حتى الآن، وذلك بسبب سقوط أمطار صيفية غزيرة على حفر الباطن مما تسبب شلل في الحياة في بعض المناطق في حفر الباطن، فما هي تفاصيل تصدر هاشتاق حفر الباطن امطار في السعودية لليوم الثالث على التوالي وما هي أخبار سقوط الأمطار في السعودية؟ هذا ما سنعرفه من خلال سطور هذا المقال.

لماذا تصدر هاشتاق “حفر الباطن أمطار” تويتر؟!

يعتبر موقع تويتر الموقع الأبرز بين المنصات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وذلك نظراً لملايين المستخدمين في السعودية الذين يستخدمونه ويبرزون من خلاله الحياة في السعودية، وهذا ما جعل هاشتاق حفر الباطن امطار يعتبر من الهاشتاقات المتصدرة.

القصة بدأت مع توقعات خبراء الأرصاد بالمملكة بسقوط أمطار غزيرة على محافظة حفر الباطن في 30 يوليو على الرغم من وصول المنطقة لأعلى درجات حرارة لها هذا الصيف لما فوق الــ 45 درجة مئوية.

وقد انتشرت العديد من الفيديوهات والأخبار من منطقة الوايلية ومنطقة جنوب شرق حفر الباطن، حيث هطلت الأمطار بغزارة مسببة سيول في هذه المناطق ولكن لا خسائر في المملكة لأنها هطلت في مناطق صحراوية بالأساس.

#امطار غزيرة على بحيرة سد الوادي محافظة العارضة منطقة جازان ماشاءالله اجواء اوربية وخيالية اليوم pic.twitter.com/AU1TgrGefz — صالح احمد المسودي ابو مشعل (@salehmaswady) August 1, 2022

تفاعل سكان المنطقة على هاشتاق حفر الباطن امطار

كعادة السعوديين من مستخدمي تويتر، تفاعلوا مع الأمطار عبر عرض العديد من الأخبار الحية والفيديوهات المباشرة للأمطار والصواعق على هاشتاق حفر الباطن امطار على تويتر، وهو ما ساعد رجال الدفاع المدني بالتواصل مع المواطنين لتقليل الخسائر.

ومازال الهاشتاق متصدراً خاصة مع توقعات خبراء الأرصاد بأن الامطار مستمرة الأيام القليلة القادمة لكن ستكون أقل غزارة عن ذي قبل، مؤكدة على أن المملكة تشهد موجة من الأمطار الصيفية.

توقعات خبراء الطقس للأيام القادمة في المملكة

مع تصدر هاشتاق حفر الباطن امطار، يتساءل العديد من المواطنين في السعودية عن طقس الأيام القادمة، وهو ما جعل خبراء الطقس يعدون خريطة التوقعات، حيث توقعوا التالي: