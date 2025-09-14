حضور قوي للجمهور بمهرجان الرطب الثاني بسكاكا

لاقت منتجات التمور المختلفة إهتمام وإقبال لافت من زوار مهرجان الرطب الثاني بسكاكا، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، ممثلًا بمكتب سكاكا، في مركز الأمير عبدالإله الحضاري.

“حلوة الجوف” في الصدارة

حيث جاءت “حلوة الجوف” في صدارة مبيعات المهرجان، إضافة إلى البويضاء والسياطية، وأنواع أخرى من التمور المعروضة بإقبال من المتسوقين والزوار.

وبدأ موسم حصاد الرطب في الجوف خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين لطرح المنتجات في الأسواق على نحو متدرج بحسب موعد نضج كل نوع من التمور، إذ تحتضن الجوف حوالي مليون نخلة، تنتج أكثر من 43 ألف طن من التمور سنويًّا.

تخصيص جزء من الرطب كهدايا

ويعكف العديد من المنتجين وأصحاب مزارع النخيل على تخصيص جزء من الرطب والتمر ضيافةً تقليدية في المجالس ومداخل المساجد والمواقع العامة، وتبادل الرطب هدية تواصل ومحبة بين الأهل والمعارف والأصدقاء والجيران، في عادة تجسد التعاون والتكاتف وقيم الكرم في تراث المنطقة.

ويمكن القول أن التمور والزيتون والفاكهة من أبرز المنتجات الزراعية بمنطقة الجوف؛ لما تتميز به من تربة خصبة ووفرة في المياه الجوفية واعتدال في المناخ يسهم في نجاح زراعة العديد من المحاصيل والأشجار.