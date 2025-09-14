أخبار السعودية

حضور قوي للجمهور بمهرجان الرطب الثاني بسكاكا

آياتي خيري

لاقت منتجات التمور المختلفة إهتمام وإقبال لافت من زوار مهرجان الرطب الثاني بسكاكا، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، ممثلًا بمكتب سكاكا، في مركز الأمير عبدالإله الحضاري.

“حلوة الجوف” في الصدارة

حيث جاءت “حلوة الجوف” في صدارة مبيعات المهرجان، إضافة إلى البويضاء والسياطية، وأنواع أخرى من التمور المعروضة بإقبال من المتسوقين والزوار.

وبدأ موسم حصاد الرطب في الجوف خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين لطرح المنتجات في الأسواق على نحو متدرج بحسب موعد نضج كل نوع من التمور، إذ تحتضن الجوف حوالي مليون نخلة، تنتج أكثر من 43 ألف طن من التمور سنويًّا.

تخصيص جزء من الرطب كهدايا

ويعكف العديد من المنتجين وأصحاب مزارع النخيل على تخصيص جزء من الرطب والتمر ضيافةً تقليدية في المجالس ومداخل المساجد والمواقع العامة، وتبادل الرطب هدية تواصل ومحبة بين الأهل والمعارف والأصدقاء والجيران، في عادة تجسد التعاون والتكاتف وقيم الكرم في تراث المنطقة.

ويمكن القول أن التمور والزيتون والفاكهة من أبرز المنتجات الزراعية بمنطقة الجوف؛ لما تتميز به من تربة خصبة ووفرة في المياه الجوفية واعتدال في المناخ يسهم في نجاح زراعة العديد من المحاصيل والأشجار.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.