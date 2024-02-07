حضور غير مسبوق بمعرض “بيوتي وورلد السعودية 2024”

أعلن معرض “بيوتي وورلد السعودية” في دورته الرابعة التي ستقام خلال الفترة من 11 وحتى 13 فبراير 2024، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض عن مشاركة عدد غير مسبوق من العارضين من جميع أنحاء العالم، بجانب عدد كبير من العلامات التجارية المحلية والإقليمية، ليؤكد ذلك أهمية مدينة الرياض في خارطة الموضة والجمال العالمية، وبارتفاع حجم الاهتمام العالمي والخليجي بقطاع الجمال والرفاهية وما يشهده من نمو ملحوظ.

معرض "بيوتي وورلد السعودية 2024" _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

ويعتبر بيوتي وورلد السعودية النسخة الخامسة من علامة “بيوتي وورلد العالمية”، حيث يتم تنظيم المعارض السنوية الأخرى في دبي (بيوتي وورلد ميدل إيست) واليابان (بيوتي وورلد اليابان، بيوتي وورلد غرب اليابان، وبيوتي وورلد اليابان فوكوكا)، وبيوتي وورلد السعودية مرخص من شركة ميسي فرانكفورت جي إم بي إتش لشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات الشركة المنظمة للمعرض بلال البرماوي، أن الفرص المتاحة للزوار الإقليميين والدوليين للتواصل والعرض في “بيوتي وورلد السعودية” لا مثيل لها.

وأكد البرماوي أن بعد النجاح الذي حققه المعرض خلال 2022 تمكنت دورة هذا العام من الاستحواذ على كامل مساحة العرض المتاحة، مما يشير إلى أهمية قطاع الجمال والصحة والرفاهية ومساهمته في الاقتصاد، حيث تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي هذا القطاع”.

كما شدد على اعتزازه بما يقدمه المعرض من فرص تتيح إمكانية التواصل بين الموردين ما يسهم في نمو التجارة انطلاقًا من “بيوتي وورلد السعودية”.

وفي السياق ذاته علق مدير إدارة المعرض في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، سيد علي أكبر قائلًا “نفخر في “بيوتي وورلد السعودية” بقطاع العطور لما يمتلكه من حضور وأهمية ثقافية عميقة في المنطقة، بجانب ارتفاع الاهتمام العالمي بمصنعي العطور في الشرق الأوسط”، منوهًا إلى أن المعرض سيشهد هذا العام حضورًا واسعًا لبيوت العطور الأوروبية والعالمية.

وأعرب سعادته باجتماع أفضل قادة قطاع العطور في العالم بمدينة الرياض، حيث سيشكل ذلك ميزة عرض استثنائية للجميع في ظل النمو العالمي الذي يشهده هذا القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن “بيوتي وورلد السعودية”، المعرض الوحيد المتخصص بقطاعات الجمال والعطور والشعر والرفاهية في المملكة، ويقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول التي تمثل جميع جوانب قطاع الجمال، وسيضم المعرض خمسة قطاعات رئيسة متخصصة، تشمل العطور، والشعر والأظافر ومستلزمات الصالونات، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة. كما يتضمن المعرض قسمًا لسلاسل التوريد والخدمات، مع فئة خاصة بالعناية والنظافة الشخصية.