حضورياً .. العام الدراسي يبدأ غداً بالسعودية لهذه المراحل وبهذه الشروط

اليوم هو أخر أيام العطلة الصيفية لطلاب وطالبات المملكة العربية السعودية وغداً أول أيام العام الدراسي الجديد بالمملكة، العام الدراسي الجديد والذي قررت وزارة التعليم أن يكون حضوريا لمن ينطبق عليه الشروط، سيبدأ غدا الأحد لطلبة وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي.

غداً بداية العام الدراسي الجديد بالسعودية

وكانت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية قد حددا شروط وآليات لبدء الدراسة الحضورية بالمملكة، وذلك للحفاظ على سلامة الطلاب والدارسين وكافة عناصر العملية التعليمية من تعرضهم لمخاطر العدوى.

شروط العودة الحضورية للمدارس

كل من بلغت أعمارهم 12 سنة فأكثر يجب أن يكون محصنين بجرعتين من لقاح كورونا.

الطلاب الذين تجاوز أعمارهم 12 عام ولم يتمكنوا من أخذ اللقاح لوجود أسباب صحية تمنعهم، وطلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال سيتم استثنائهم من الحضور حتى يتم الوصول إلى المناعة المجتمعية أو تاريخ 30 أكتوبر أيهما أقرب.

تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لحفظ الطلاب وأسرهم من مخاطر العدوى، والبروتوكولات الصحية لمعتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية).

استعداد التعليم لبدء العام الدراسي الجديد

قامت وزارة التعليم بالعديد من الإجراءات للتجهيز للعام الدراسي الجديد من بينها:-