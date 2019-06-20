“ألف مبروك” أمارة حائل تدعو المترشحين على وظائفها للمراجعة تعرف على الأسماء من هنا الآن

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية في المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نطل عليكم اليوم من خلال هذا التقرير الهام الذي يشغل اهتمام الأف، من الذين تقدموه على وظائف أمارة حائل يوم 25/4/1440 هجري، واليوم أعلنت أمارة حائل من خلال أدارة الموارد البشرية أسماء المترشحين، والذين يجب عليهم مراجعة بياناتهم، وأجراء المقابلات الشخصية، ونحن نرصد لكم من خلال هذا المقال مواعيد المقابلات الشخصية للمترشحين.

دعت أدارة الموارد البشرية في أمارة حائل المواطنين المرشحة أسمائهم على وظائف الأمارة، المعلن عنها بنظام جدارة للتوظيف، الإعلان الأول الذي كان بتاريخ 25/4/1440 هجري، للمراجعة والمطابقة من قبل أدارة شئون الموارد البشرية لأمارة حائل الأتي أسمائهم.

موعد مراجعة المترشحين على وظائف أمارة حائل كما يلي

حددت أدارة شئون الموارد البشرية، موعد مراجعة المترشحين للوظائف المعلن عنها بالأمارة للمراجعة، أبتداءً من يوم الإثنين القادم 21/10/1440 هجري، إلي يوم الأربعاء 23/10/1440 هجري، وذلك لأجراء المقابلات الشخصية للمترشحين .

تابع أسماء المترشحين على وظائف أمارة حائل من خلال الكشوف الموضحة التالية

تابع الكشوف التالية .

ونحن من خلال موقعنا نتمنى التوفيق إلي المواطنين سعداء الحظ الذين وقع عليهم الاختيار، ونتمنى حظ أوفر للذين لم يحالفهم التوفيق هذه المرة، في الوظائف القادمة أنشاء الله، مع تمنياتنا للمملكة العربية السعودية دوام الرفعة والتقدم، في شتا المجالات وأن تقضي على البطالة في جميع أرجاء المملكة.

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