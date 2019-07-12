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“حصري” أرقام وجداول وتفاصيل لائحة الوظائف التعليمية الجديدة ومقارناتها بلائحة القديمة

كتب طارق أبو زينةفي آخر تحديث
“حصري” أرقام وجداول وتفاصيل لائحة الوظائف التعليمية الجديدة ومقارناتها بلائحة القديمة

أحبائنا المتابعين لأهم الأخبار في المملكة العربية السعودية، يطيب لنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا التقرير عن ألائحة الجديدة للوظائف التعليمية، التي أصبحت الهدف الأول للسعوديين في البحث على مواقع الإنترنت، منذ أن تم الإعلان عن صدورها والحرص على متابعة أهم تفاصيلها ومميزاتها مقارنتا بلائحة القديمة، المعمول بها منذ قرابة 40 عام وأصبحت لا تواكب رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلي الارتقاء بالمملكة في شتى المجالات.

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن تفاصيل وأرقام مهمة عن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، التي حلت مكان ألائحة القديمة والتي ستكون نافذة بعد مرور 180 يوم من إصدارها.

تعرف على العلاوات والبدلات في ألائحة الجديدة

نوع المستويالعلاوات و البدلات منإلي
المستوي الأول300 ريال600 ريال
المستوي الثاني320 ريال620 ريال
المستوي الثالث340 ريال640 ريال
المستوي الرابع310 ريال580 ريال
المستوي الخامس380 ريال510 ريال
المستوي السادي 400 ريال400 ريال

مكافأة نهاية الخدمة بلائحة الجديدة ومقارناتها بلائحة القديمة

سنوات الخدمةمكافأة نهاية الخدمة بلائحة القديمةمكافأة نهاية الخدمة للمعلم المساعد/المساعد في ألائحة الجديدةمكافأة نهاية الخدمة معلم مساعد بلائحة الجديدةمكافأة نهاية الخدمة للمعلم متقدم بلائحة الجديدةمكافأة نهاية الخدمة معلم خبير بلائحة الجديدة
10 سنوات وأقل من 16 سنه70080090010001100
16 سنه وأقل من 21 سنه10001100120013001500
21 سنه وأقل من 26 سنه15001500160017002000
26 سنه وأقل من 31 سنه20002000210022002500
31 سنه فأكثر30003000310032003500

المكافأة الشهرية لقائد المدرسة ووكيل المدرسة والمشرف التربوي

المسمى الوظيفيالمكافأة الشهرية في ألائحة الجديدة
قائد المدرسة800 ريال
وكيل المدرسة500 ريال
المشرف التربوي500 ريال

أهم مميزات لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

  1. تحسين مكافأة نهاية الخدمة.
  2. تخفيض نصاب الحصص حسب رتبة الوظيفة للمعلم.
  3. رتب جديدة للمعلمين.
  4. مكافأة إضافية للمشرفين وقائدي المدرسة.
  5. الرخصة المهنية للمعلمين.

مستهدف التطوير المهني للمعلمين والقيادات التعليمية

وفي نهاية التقرير نرجو أن ينال اجتهادنا على رضاكم متابعي موقعنا نجوم مصرية في المملكة.

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عن الكاتب

طارق أبو زينة

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