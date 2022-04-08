خطوات حساب عمر الطفل لدخول الروضة 1444 عبر منصة نور التعليمية

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن السن اللازم لقبول الأطفال في المرحلة الابتدائية، ولذلك يبحث الكثير من أولياء الأمور داخل المملكة العربية السعودية حول الطريقة الخاصة بحساب عمر الطفل لدخول الروضة 1444، فمن المقرر أنه يتم السماح للطفل الذي تجاوز عمر السادسة بالدخول إلى المدرسة، على أن يتم دخول الأطفال مرحلة الروضة عند بلوغهم عمر الأربعة أو الخمسة أعوام.

حساب عمر الطفل لدخول الروضة 1444

أشارت وزارة التعليم بأنه يجب على كافة أولياء الأمور معرفة عمر الطفل المسموح خلاله بالدخول إلى مرحلة الروضة بطريقة صحيحة، وذلك حتى يتم التحاق الطفل بالمدرسة خلال الموعد المحدد، كما تم الإعلان عن الطريقة اللازمة لحساب عمر الطفل وذلك من خلال القيام بطرح وقت الميلاد و كذلك شهر الميلاد ويوم الميلاد الخاص بالطفل داخل المدرسة بداية من العام الجاري.

وذلك بهدف معرفة السن الفعلي الخاص بالطفل، ثم يتم مقارنة هذا العمر بالعمر المسموح به بهدف دخول المدارس، ويتم هذا الأمر باتباع الخطوات التالية:

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حساب اليوم الحالي، الشهر الحالي، كذلك السنة الحالية.

ثم يتم طرح يوم ميلاد الطفل، وشهر الميلاد، وكذلك سنة الميلاد.

يعتبر الناتج من هذه العملية سواء الأيام، الأشهر أو السنوات هو حساب عمر الطفل بالميلادي والهجري.

الشروط اللازمة لتسجيل الأطفال داخل المدارس

أعلنت الوزارة عن مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الطفل ليتم قبوله داخل المدرسة، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

يجب أن يكون الطفل في سن الست سنوات.

كما يشترط أن يكون الطفل قد التحق بمرحلة رياض الأطفال قبل تقديمه على المدرسة، ويجب أن يقوم ولي الأمر بإحضار الأوراق، والمستندات التي تثبت أن الطفل اجتاز العامين داخل الروضة.

يجب أن يتم تقديم الشهادة الائتمانية الخاصة بالطفل.

ان يتم توافر جميع الشروط التي قامت الوزارة بتحديدها.

خطوات تسجيل الأطفال في نظام نور 1444

في البداية قم بالدخول الي موقع نور الالكتروني من خلال هذا الرابط.

ثم بعد ذلك قم باختيار تسجيل مستخدم جديد لولي الأمر.

وبعد ذلك قم بتسجيل بياناتك وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد تسجيل دخولك الي موقع نور قم باختيار كلمة تسجيل مرحلة رياض الأطفال، وقم بالضغط على كلمة إضافة طفل جديد.

قم بإدخال جميع بيانات الطفل المطلوبة منك مثل السن والعنوان السكني.

ثم اضغط علي كلمة تقديم الطلب في الأسفل، بعد ذلك سيتم فحص البيانات المقدمة منك من قبل النظام، وسيتم الرد عليك بالقبول او الرفض.

الجدير ذكره أن ولي الأمر يتمكن من حساب عمر الطفل لدخول مرحلة الروضة من خلال حاسبة عمر الطفل، وذلك قبل دخول الطفل إلى المدرسة، وذلك بهدف معرفة العمر بطريقة دقيقة بالساعات والدقائق.