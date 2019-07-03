حساب فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب خلال موقع الشركة السعودية للكهرباء

كيفية حساب فاتورة الكهرباء في السعودية برقم الحساب، وطريقة استعلام عن فواتير الكهرباء الكترونيا عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء، حيث أصبح الآن أمام المواطنين في المملكة العربية الفرصة التي تمكنهم من الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد، من خلال الإنترنت بعد أن استخدمت الشركة خدمة الدفع الإلكتروني والاستعلامات أيضًا حتى تخفف عن المواطنين، كما أن الشركة وبناءً على قرارات الحكومة قررت أن موعد سداد الفواتير الالكترونية سيكون مع موعد صرف الرواتب للمواطنين بالسعودية، وبهذا يستطيع المواطن دفع الفاتورة في يوم الحصول على الراتب، وبهذا يكون قد تم التخفيف عنه ومراعاة الظروف المعيشية لذا ونوضح طرق حساب عداد الكهرباء، وخطوات التسجيل في الفاتورة الثابتة.

حساب فاتورة الكهرباء السعودية

ومن خلال استخدام رقم العداد الخاص بالمواطنين المشتركين في خدمة الكهرباء يتاح برقم الحساب الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وذلك عبر موقع شركة الكهرباء تسجيل الدخول على الرابط الرسمي ثم على المواطن أن يقوم بكتابة رقم العداد، وبعدها يكون من حقه التعرف على قيمة الفاتورة الشهرية لاستهلاك الكهرباء، ويقوم باختيار طريقة الدفع الإلكترونية المناسبة له، سواء كانت هذه الطريقة ستكون بواسطة الإنترنت من خلال استخدام بطاقة الائتمان، أو عن طريق بطاقة الصراف الآلي التابعة لجميع البنوك بالمملكة، فمن خلال البطاقة يمكن سداد جميع الفواتير الحكومية وليس فاتورة الكهرباء فقط.

التسجيل في الفاتورة الثابتة للكهرباء برقم الحساب

يمكن الآن التسجيل في خدمة الفاتورة الثابتة، التي تتم من خلال شركة الكهرباء السعودية المتاحة لجميع المشتركين، وفكرة هذه الخدمة هي أن يقوم المواطن باختيار قيمة ثابتة يقوم بدفعها كل شهر لفاتورة الكهرباء، ويقوم باختيار القيمة بنفسه، ولكن في المقابل سيتم تصفية العداد في نهاية كل عام، ويتم حساب المتبقي على المواطن والقيمة التي ينبغي أن يقوم بدفعها، وبالتالي يقوم بسدادها مرة واحدة في نهاية العام عند حساب فاتورة الكهرباء برقم الحساب.

خدمة التسجيل في الفاتورة الثابتة تعد متميزةً للغاية وخصوصًا للمواطنين الذين يحصلون في نهاية عملهم على مكافئات، فيمكن سداد قيمة فاتورة الكهرباء من خلال تلك المكافآت السنوية، كما أن هذه الخدمة تجعل المواطن لا يُعاني من كثرة انقطاع الكهرباء.

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إضافة لإمكانية سداد الفواتير حسب قدرته على الدفع شهريًا، وتجعله أيضًا يقوم بتحجيم استهلاكه للكهرباء، حتى لا يدفع قيمة كبيرة أخر السنة بعد حساب فاتورة الكهرباء برقم العداد أو رقم الحساب.