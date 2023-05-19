“بدءًا من هذا الموعد” إتاحة احتساب القيمة المضافة على هامش ربح “السيارات المستعملة المؤهلة”

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية اليوم عن إمكانية احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح فقط لكافة السيارات المستعملة المؤهلة ولكن وفقًا لشروط مُعينة ومُحددة من قبلها بالإضافة إلى إنها حددت الجهات أو الهيئات التي يُمكنها الاستفادة من هذا القرار كما أوضحت الموعد المُقرر لبدء تطبيق هذا القرار وكل هذا سنتطرق إليه بالتفصيل خلال مقالنا هذا.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وفرت إمكانية احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة دون أن تكون على الإجمالي الخاص بقيمة بيعها وهذا القرار سيتم تطبيقه بدءً من 1 يوليو لعام 2023م القادم، وأوضحت أن هذا الأمر جاء سعيًا من قبل الهيئة لخفض قيمة الضريبة على السيارات ولكن هذا القرار يستهدف بعض الفئات وهما:

وكالات ومعارض السيارات المُسجلين لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

الأشخاص الذين يزاولون نشاط تجارة السيارات وفقًا لشروط مُعينة.

والجدير بالذكر إن احتسابها على هامش الربح غير إلزامي حيث يُمكن تطبيقها على المبلغ المستحق وفقًا للطريقة المطبقة حاليًا.

شروط تطبيق الضريبة على هامش الربح

هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها لكي يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح وهي:

ضرورة أن تكون السيارة مستعملة مؤهلة من قبل الهيئة.

يشترط أن تكون السيارة موجودة وسبق استعمالها داخل أراضي المملكة.

ينبغي أن يكون البائع مسجل لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

يجب الحصول على موافقة الهيئة على طريقة هامش الربح.

وبموجب هذا القرار أن الضريبة تُطبق على الفرق بين السعر الخاص بالبيع وهامش الربح المُحقق بدلاً من فرضها على المبلغ بأكمله.

طرق التواصل مع هيئة الزكاة والضريبة

لكي تتمكن من الاستفسار بشأن طريقة احتساب هامش الربح الخاص ببيع السيارات المستعملة المؤهلة لابد من التواصل عبر الرقم الموحد وهو 19993 على مدار الأسبوع بأكمله، أو من خلال التواصل عبر اسأل الزكاة والضريبة على منصة تويتر “Zatca_Care@” أو يُمكنك أيضًا التواصل عبر البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa” أو عبر المحادثات الفورية لموقع الهيئة وهو “zatca.gov.sa”.