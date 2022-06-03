حساب تكلفة الطاقة الشمسية في المنازل

بعدما انتشرت الطاقة الشمسية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في المنازل بالمملكة العربية السعودية، زادت علامات البحث لمعرفة تكلفة الطاقة الشمسية حيث زاد الإقبال عليها بسبب أنها آمنة على البيئة ولا تسبب الضرر، ونحن في المقال سنوضح لكم أهم التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.

حساب تكلفة الطاقة الشمسية للمنازل

تعتبر الطاقة الشمسية مكلفة للغاية بالنسبة للكثير من الناس إلا أنها تكون أكثر أمانا كمقارنة بفواتير الكهرباء تكون التكلفة مقبولة، لأنها طاقة صديقة للبيئة غير مسببة للتلوث، ولذلك يهتم الكثير من الناس بتركيبها في المنازل، ويرغبون في معرفة كيفية حساب التكلفة، ويتم احتسابها كالتالي : توليد الكهرباء من أشعة الشمس يكلف حوالي 1.4 دولار أمريكي، وتحسب التكلفة من خلال 2 كيلو واط في الثانية الواحدة، مما يساوي 200 واط،

فيتم ضرب قيمة واط الكهرباء من الشمس، في حاصل جمعه في الثانية الواحدة ويكون كالتالي : 200×1.4= 2800 دولار أمريكي كما أن الطاقة الشمسية لا تتطلب أي عملية صيانة بعد تركيبها.

الطاقة الشمسية في المنازل

وجهت المملكة العربية السعودية الكثير من الاهتمام بتركيب طاقة شمسية في المنازل، وذلك بعد تصريح الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة في المملكة، بأنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات التي تخص العديد من المشاريع القائمة على إنتاج الطاقة الشمسية في مختلف محافظات المملكة، و اتفاقيات شراء، حيث بلغت القيمة الكلية للطاقة المشاريع حوالي 3670 ميغا واط، وهذا سوف يوفر الطاقة لأكثر من 600,000 وحدة سكنية في محافظات المملكة.