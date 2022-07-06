حساب المواطن يكشف عن شرط هام لدراسة أهلية المسجلين الجدد واستحقاقهم لدفعة أغسطس

يتابع العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة برنامج حساب المواطن، وذلك من أجل تلقى الدعم الشهري الذي يرفع العبء عن العديد من الأسر السعودية قبل عيد الأضحى المبارك، ويحرص البرنامج على تقديم الدعم لجميع المستحقين يوم 10 من كل شهر ميلادي، حيث أشار المتحدث باسم البرنامج عن شرط هام من أجل دراسة أهلية المواطن.

دراسة أهلية حساب المواطن

من جانبه أوضح ” عبد الله الهاجري” المتحدث باسم البرنامج معلومة هامة للمسجلين الجديد في البرنامج، وذلك بعد قيام بعض المستفيدين بإرسال استفسار هام جاء فيه نصاً: «هل سيتم دراسة الأهلية في البرنامج لدفعة شهر أغسطس القادمة في حالة قيام المواطن بالتسجيل أو إعادة تقديم الطلب؟».

أكد المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه في حال إكمال التسجيل أو أعدت تقديم الطلب قبل يوم 16 من شهر يوليو الجاري فسوف يتم دراسة الأهلية الخاصة بالمواطن واستحقاقه لدفعة شهر أغسطس القادم.

بدء إيداع دعم يوليو 2022

من جانبه أعلن البرنامج خلال الساعات القليلة الماضية عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو الجاري 2022 لجميع المستفديين المكتملة طلباتهم في البرنامج، مشيراً إلى أنه سوف يستمر ذلك حتى نهاية يوم الأربعاء.

حرص برنامج حساب المواطن على إيداع دفعة شهر يوليو الجاري 2022 قبل عيد الأضحى المبارك، من أجل المساهمة في تلبية رغبات العديد من الأسر وسد احتياجاتهم بتلك المناسبة السعيدة وكل عام وحضراتكم بخير.