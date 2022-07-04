عاجل/ موعد صرف حساب المواطن لشهر يوليو 2022_ذو الحجة 1443 الدفعة 56

يعتبر برنامج حساب المواطن هو واحد من أهم برامج الدعم التي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتقديمها إلى المواطنين حيث أن برنامج حساب المواطن يهدف إلى تقديم الدعم إلى الأسر الفيرة والأشد احتياجا عن طريق صرف مبلغ شهري لتوفير احتياجاتهم الأساسية ورفع المستوى المعيشي لديهم بالإضافة إلى أن الحكومة السعودية تقوم بتوفير العديد من البرامج للمواطنين والأرامل والأيتام لسد احتياجاتهم، ويبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف حساب المواطن لشهر يوليو للدفعة 56 ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم موعد صرف حساب المواطن لشهر يوليو 2022 الدفعة 56 وشروط الاستحقاق.

موعد صرف حساب المواطن لشهري يوليو _ ذو الحجة 1443

أوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن عن موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة الـ 56 للمستفيدين المكتملة طلباتهم يوم الأربعاء 6 يوليو 2022م ويشمل مبلغ الدفعة الدعم الإضافي ومن الجدير بالذكر أن الصرف دائماً يوم 10 من كل شهر ميلادي ولكن في شهر ذو الحجة 1443 يكون يوم 10 هو إجازة رسمية لعيد الأضحى المبارك.

الشروط المطلوبة لاستحقاق حساب المواطن

حددت وزارة المواد البشرية عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على راتب حساب المواطن وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن مواطن سعودي الجنسية بالإضافة تالي ضرورة الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

يشترط تقديم الشخص للإفادة بحالته الاجتماعية سواء كان متزوج أم مطلق أو أعزب أم أرمل.

يجب ألا يوجد حكم قضائي على المتقدم وأن يكون حسن السير والسلوك

يشترط تقديم كل الأوراق والبيانات الخاصة بطالب المنحة.

يجب توفر حساب بنكي فعال لدي المتقدم لإيداع راتب حساب المواطن به.

يشترط تقديم وثيقة الراتب الشخصي أو الإضافي لطالب الدعم.

في حالة أن المواطن طالب في الجامعة فيجب عليه تقديم الأوراق التي تفيد إقامته في مساكن الطلبة بالجامعة.

في حالة أن المتقدم ولي أمر فيجب أن يقدم المستندات الدالة على الوصاية على الأبناء.

يشترط أن لا يتخطى الراتب الشهري للمتقدم 2000 ريال سعودي

أسباب إيقاف حسابات المستفيدين من برنامج حساب المواطن

يتم تجميد حساب المواطن وعدم الحصول على الدعم في الحالات التالية:

عدم تحديث المستفيد البيانات.

التأخر في تقديم الاعتراض على التجميد خلال الفترة المسموحة والمحددة وهي 90 يوم.

عدم استيفاء كافة الشروط المطلوبة للحصول على الدعم.

إدخال بيانات غير صحيحة أو عدم إرفاق المستندات المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن نزول دعم حساب المواطن

صدرت نتائج الأهلية للدورة 56 (شهر يوليو 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/sqAGIcuWUg pic.twitter.com/fOYAU99MtP — حساب المواطن (@citizenaccount) June 22, 2022

يمكن الاستعلام عن نزول حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

الدخول المباشر إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة حساب المواطن من هنا .

. الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

الضغط على أيقونة حسابي وإدخال رقم الهوية الوطنية.

التأكد من صحة كافة البيانات التي تم إدخالها والضغط على استعلام.

رقم شكاوى حساب المواطن

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية رقم الاتصال 19912 لكي يتم التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن.