كما اعتاد برنامج حساب المواطن في التفاعل مع تساءلات واستفسارات المواطنين والمستفيدين من الدعم المالي الذي يقدمه للأسر السعودية ، ويوضح كل ما يهم المستفيد حول البرنامج، في ظل ضوابط الدعم الجديدة التي اقرها مؤخرًا والتي شملت الفرد المستقل وإلزامه بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لاستمرار الدعم، ووقف استقبال طلبات التسجيل الجديدة مؤقتًا، إضافة إلى تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وفي هذه المقالة رصدنا لكم أبرز وأهم توضيحات البرنامج حول بعض الأمور التي استفسر عنها المواطنون والمستفيدون وذلك من خلال الرد عليها من قبل حساب خدمة العملاء في موقع “تويتر”.

حساب المواطن يجيب على استفسارات المستفيدين

كيفية إضافة تابعين

وفيما ورد البرنامج استفسار حول طريقة إضافة تابعين، رد حساب خدمة المستفيدين مؤكدًا إمكانية إضافة التابعين للمستفيدين المسجلين بالفعل، ويمكن ذلك بـ6 خطوات سهلة وهي:

تسجيل دخول حساب المواطن.

الانتقال إلى تفاصيل الطلب.

الانتقال إلى بيانات التابعين.

إضافة التابعين.

الضغط على زر إضافة.

ثم حفظ.

آخر موعد للتحقق من البيانات

وأوضح حساب المواطن مجددًا في معرض الرد على استفسار حول ىخر موعد للتحقق من البيانات وقال أنه يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي، وبالتالي في حال تم تحديث بيانات الدخل على سبيل المثال بعد 10 فبراير، سيتم التحقق ودراسة الاستحقاق مرة أخرى ضمن دورة الدفع لشهر أبريل.

كيفية تعديل من غير متزوج إلى متزوج

وردًا على استفسار حول هذا الشأن أوضح حساب خدمة المستفيدين بموقع “تويتر” أنه يتم إضافة الزوجة من بيانات التابعين والضغط على أيقونة حفظ ثم تقديم الطلب من المراجعة

هل يؤثر وجود العمالة على دعم البرنامج؟

وجدد برنامج حساب المواطن تأكيده على أن وجود العمالة لا يؤثر على دعم البرنامج، مشيرًا إلى أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، وأضاف أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن عن طريق استخدام الحاسبة التقديرية.