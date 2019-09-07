حساب المواطن 1441 هـ| موعد صرف الدفعة 22 عن شهر سبتمبر والحاسبة التقديرية عبر ca.gov.sa







أعلن حساب المواطن رسميًا عبر حسابه على موقع التدوينات الصغرى “تويتر” عن بدء صرف الدفعة الثانية والعرين عن شهر سبتمبر أيلول 2019 يوم الثلاثاء المقبل الموافق العاشر من ذات الشهر، سبقها الإعلان عن الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الدعم المقدم للمستفيدين، وللمستفيدين من صرف الدفعة لابد وأن ينطبق عليهم عدد من الشروط.







ضوابط صرف دفعة حساب المواطن

جدير بالذكر أن حساب المواطن أقر رسميًا صرف الدفعة الشهرية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويُستثنى من ذلك فقط إذا وافق يوم الصرف يوم 10 يوم عطلة رسمية بالبلاد مثل إجازة عيد الأضحى المبارك الماضي، وعلى إثر ذلك يتم تقديم الصرف أو تأخيره يوم واحد فقط، كما يتم صرف الدفعة وفقًا للقواعد المالية المتبعة بالقيمة حسب أعداد الأسرة الواحدة.







كيفية التسجيل عبر حساب المواطن







وللتسجيل عبر حساب المواطن لمعرفة الحاسبة التقديرية لقيمة الدعم المقدم ونتائج الأهلية، يرجى الدخول إلي الموقع الرسمي ca.gov.sa، ثم تسجيل بيانات الشخصية (الاسم ورقم الهاتف ورقم هويتك)، وتسجيل دخول وتغيير كلمة المرور، وتسجيل كافة البيانات المطلوبة.

الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الدعم







الضغط على خانة الحاسبة التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.. سيظهر على الفور مبلغ الاستحقاق التقديري.