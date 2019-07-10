حساب المواطن 1440 تسجيل دخول الموقع الرسمي للتسجيل والاستعلام يوليو 2019

يتيح برنامج حساب المواطن 1440 إمكانية الاستعلام عن أسماء مستحقي الدعم الحكومي الدفعة العشرون يوليو 2019 من خلال دخول بوابة البرنامج الرسمية الإلكترونية، حيث أعلن البرنامج عن إمكانية التسجيل حالياً للحصول والاستفادة من مبالغ الدعم ضمن الدفعة الثامنة عشر “دورة استحقاق شهر مايو 2019”.

وقد أعلن البرنامج عن تجاوز مخصص دعم فاتورة الكهرباء السعودية الذي يتم تقديمه للمستفيدين من برنامج حساب المواطن السعودي خلال الدفعات الماضية كافة (10 دفعات) حوالي 7.9 مليار ريال، ومن المقرر أن يكون موعد نزول حساب المواطن الدفعات المُقبلة في يوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي نهاية يوم الإيداع يتم انتهاء التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من مبالغ الدفعة المقبلة، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول موقع حساب المواطن الإلكتروني، وسط متابعة مستمرة على مدار الساعة لننقل أخر المستجدات حول برنامج الدعم الحكومي حساب مواطن 1440هـ.

حساب المواطن 1440

تم إنشاء برنامج حساب المواطن السعودي من أجل رفع كفاءة الدعم الحكومي الذي يتم تقديمه للمواطنين بالمملكة العربية السعودية المستحقين للدعم الحكومي بصورة مباشرة من خلال منصة إلكترونية موحدة، حيث يعمل البرنامج على تخفيف الآثار الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية المختلفة على المواطنين من أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط، ويستهدف البرنامج رب الأسرة والمواطنة السعودية المتزوجة بغير مواطن سعودي والفرد المستقل ممن يحملون بطاقة التنقل، ويتم إيداع مبالغ حساب المواطن في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين من الدفعة التي يتم صرفها.

وقد تم تحديد موعد نزول حساب المواطن 1440 ليكون يوم العاشر من كل شهر ميلادي هو يوم إيداع مبالغ الدعم من البرنامج للمستحقين أصحاب الطلبات المكتملة قبل التاريخ المحدد للانتهاء، وتشتمل قيمة الدعم المُقدم من البرنامج على الزيادات الواردة على أسعار البنزين وفاتورة الكهرباء بعد أن تم تصحيحها، وتأثير تطبيق ضريبة القيمة المُضافة على الأغذية والمشروبات، ويتم تسجيل حساب المواطن من خلال بوابة الإلكترونية وفقاً للمواعيد المُحددة من قبل البرنامج للانضمام للدفعة الجاري التسجيل بها، حيث تم غلق باب التسجيل مع نهاية يوم العاشر الميلادي، ليبدأ التسجيل في الدفعة التالية لها مع بدء يوم الحادي عشر من الشهر الميلادي الحالي.

كما يتيح برنامج حساب المواطن 1440 إمكانية التواصل مع البرنامج لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات من خلال 4 قنوات رسمية متاحة وفقاً للمواعيد الرسمية للعمل، حيث يُمكن التواصل مع البرنامج من خلال خدمة صوتك مسموع، أو من خلال مركز الاتصال الموحد، أو من خلال الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “خدمة العملاء”، أو عن طريق البوابة الإلكترونية للبرنامج، ويمكنكم التعرف على كافة التفاصيل حول رقم تليفون حساب المواطن، كما يمكنكم دخول الموقع الإلكتروني لحساب المواطن لاستخدام الحاسبة التقديرية باتباع رابط حساب المواطن (ca.gov.sa) الرسمي عبر موقعنا موقع نجوم مصرية..

حساب المواطن الدفعة العشرون يوليو 2019م

أعلن برنامج حساب المواطن رسمياً عن إتاحته الاستعلام عن نتائج أهلية المُسجلين في البرنامج للاستفادة من مبالغ الدفعة العشرون الخاصة بشهر يوليو 2019، ويتم دخول الموقع الإلكتروني للإطلاع على النتائج من صفحة قائمة دراسة الأهلية، ومن خلال رابط حساب المواطن المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية، يُمكنكم دخول بوابة حساب المواطن 1440 لاستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية لمعرفة القيمة المستحقة من البرنامج للمسجلين.

تحديث 10 يوليو 2019م: أعلن برنامج حساب المواطن السعودي بشكل رسمي اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 7 ذو القعدة 1440 عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن البدء في إيداع مخصصات دورة الاستحقاق العشرون الخاصة بشهر يوليو في حسابات المستفيدين والمستفيدات المكتملة طلباتهم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. pic.twitter.com/lA6Dc7gZJ5 — حساب المواطن (@citizenaccount) July 9, 2019

وتستمر عملية إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين/المستفيدات البنكية حتى نهاية يوم الإيداع، وقد تم الصرف للمستحقين من أصحاب الطلبات المُكتملة حتى تاريخ 10 يونيو 2019، إلى جانب المستحقين ضمن الدفعات السابقة من البرنامج ما لم يطرأ تغييراً على حالتهم، وسيتم فتح باب الاعتراض على قيمة الاستحقاق وفقاً للمدة المُحددة رسمياً من قبل البرنامج، ويمكنكم الاستعلام عن أسماء المقبولين من خلال دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية باتباع رابط حساب المواطن 1440 الرسمي المرفق.