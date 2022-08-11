حساب المواطن يُصدر توضيح هام بخصوص الاعتراض على عدم الأهلية

أثار أحد المستفيدين من برنامج حساب المواطن قضية مهمة مع طلب بشأن الاعتراض على الأهلية، حيث أن سبب عدم الأهلية هو أن السجلات تشير إلى وجود سجل تجاري، وفي الحقيقة قام المستفيد بإلغاء جميع السجلات التجارية حيث لم يبق لديه أي سجلات، وقد تم تحديث البيانات منذ شهر واحد بالضبط بعد إلغاء السجلات، وحتى الآن أوضح المستفيد بوضوح أن اعتراضه لم يتلق ردًا، مع العلم أنه تم تقديم الاعتراض قبل عشرة أيام.

توضيح حساب مواطن بخصوص الاعتراض على عدم الأهلية

أكد برنامج حساب المواطن في رد رسمي أنه إذا قدم المستفيد اعتراضًا على عدم الأهلية فعليه الانتظار لفترة زمنية معينة، وسيتم الرد على الاعتراض المقدم في أسرع وقت ممكن.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرد جاء بالتزامن مع تعقب 6 مواطنين مستفيدين يتلقون دعمًا لأكثر من عامين، حيث يمتلك كل منهم أكثر من 79 عقارًا،حيث أخفى المستفيدون معلومات جوهرية مهمة ولم يكشفوا حقيقة دخلهم، ثم انتهكوا ضوابط البرنامج، لأنه تبين بعد مراجعة بياناتهم أنهم لا يستوفون الشروط المطلوبة، ثم اتخذ البرنامج قرارًا بتوقيف دعمهم.

تفاصيل الدفعة الـ 57 من حساب المواطن

بالإضافة إلى ذلك، أعلن حساب المواطن في بيان سابق عن تفاصيل الدفعة السابعة والخمسين، والتي بلغت قرابة 3.6 مليار ريال سعودي لعدد 10.9 مليون مستفيد، والتي تم تضمينها في برنامج حساب المواطن لشهر أغسطس الجاري وحوالي 76٪ من المستفيدين تلقوا الدعم.