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حساب المواطن يُسعد الملايين بالقرارات الجديدة .. تفاصيل

أحمد ياسين

بعد صدور الأوامر الملكية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فيما يخص حساب المواطن والدعم الإضافي المنصرف مع الدفعة الـ56، دفعة شهر يوليو 2022، بدأ حساب المواطن في تنفيذ الأوامر الملكية على الفور.

التعديلات الجديدة في حساب المواطن طبقاً للأوامر الملكية

ملخص للجديد في حساب المواطن

وتمثلت التعديلات التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فيما يلي:

بالفيديو خطوات التسجيل في حساب المواطن الجديد 1443 ورابط وشروط التسجيل به

بدء صرف الدفعة 56 حساب المواطن لشهر يوليو 2022 وتقديم الاعتراض على صوتك مسموع

  • فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن والذي كان قد تم إغلاقه منذ عدة شهور، بنفس شروط الاستحقاق السابقة على الرابط التالي، هنا.
  • صرف مبلغ الدعم للمستفيدين المستحقين وأصحاب الطلبات المكتملة يوم الأربعاء القادم 6 يوليو 2022م.
  • إضافة مبلغ الدعم الإضافي للدفعة الجارية، دفعة رقم 56 دفعة شهر يوليو 2022.

بدء إيداع برنامج حساب المواطن دعم شهر يونيو 2022 للمستفدين

الأوامر الملكية وحماية المواطنين

يذكر أن الأوامر الملكية الأخيرة جاءت في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين على حماية المواطنين من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة وتأثيرها على الأسعار التي شهدت زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد رفع تقرير بناء على الدراسة التي قام بها مجلس الشؤون الاقتصادية الذي يرئسه بنفسه، والتي تناولت تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته على الأسعار، وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة للمساعدة.

نتائج الأهلية للدورة 55 حساب المواطن

20 مليار ريال لمواجهة ارتفاع الأسعار

هذا وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الأمر الملكي بتخصيص مبلغ من الدعم يصل قيمته إلى 20 مليار ريال لمواجهة الزيادة في الأسعار، يتم تحصيص 10.4 مليار ريال منها كتحويلات نقدية مباشرة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وكذلك برنامج دعم صغار مربي الماشية.

أما باقي المبلغ فيتم توجيه لزيادة مخزون المواد الأساسية الإستراتيجي لمواجهة أي متغيرات قد تطرأ على الأسواق العالمية.

أحمد ياسين

محاسب مصرى مهتم بالكتابة الصحفية والمقالات البحثية والتاريخية، اعشق القراءة والسفر وابحث عن الابداع والتميز دائما.


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