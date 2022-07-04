حساب المواطن يُسعد الملايين بالقرارات الجديدة .. تفاصيل

بعد صدور الأوامر الملكية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فيما يخص حساب المواطن والدعم الإضافي المنصرف مع الدفعة الـ56، دفعة شهر يوليو 2022، بدأ حساب المواطن في تنفيذ الأوامر الملكية على الفور.

ملخص للجديد في حساب المواطن

وتمثلت التعديلات التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فيما يلي:

فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن والذي كان قد تم إغلاقه منذ عدة شهور، بنفس شروط الاستحقاق السابقة على الرابط التالي، هنا.

صرف مبلغ الدعم للمستفيدين المستحقين وأصحاب الطلبات المكتملة يوم الأربعاء القادم 6 يوليو 2022م.

إضافة مبلغ الدعم الإضافي للدفعة الجارية، دفعة رقم 56 دفعة شهر يوليو 2022.

الأوامر الملكية وحماية المواطنين

يذكر أن الأوامر الملكية الأخيرة جاءت في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين على حماية المواطنين من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة وتأثيرها على الأسعار التي شهدت زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد رفع تقرير بناء على الدراسة التي قام بها مجلس الشؤون الاقتصادية الذي يرئسه بنفسه، والتي تناولت تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته على الأسعار، وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة للمساعدة.

20 مليار ريال لمواجهة ارتفاع الأسعار

هذا وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الأمر الملكي بتخصيص مبلغ من الدعم يصل قيمته إلى 20 مليار ريال لمواجهة الزيادة في الأسعار، يتم تحصيص 10.4 مليار ريال منها كتحويلات نقدية مباشرة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وكذلك برنامج دعم صغار مربي الماشية.

أما باقي المبلغ فيتم توجيه لزيادة مخزون المواد الأساسية الإستراتيجي لمواجهة أي متغيرات قد تطرأ على الأسواق العالمية.