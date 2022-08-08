بالصور.. قبل ساعات من إيداع الدعم، “حساب المواطن” يُحذّر من إخفاء أو تقديم معلومات مضللة، ويوضح خطوات الإفصاح عن الدخل

أوضح برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، عدداً من مصادر الدخل التي يجب الإفصاح عنها في البرنامج، محذِّراً من عواقب إخفاء أي معلومات جوهرية سواءً عند التقديم أو في أية مرحلة من المراحل اللاحقة.

أنواع الدخل الذي يجب الإفصاح عنه في حساب المواطن

وحدَّد حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي المُصغَّر تويتر، أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها في البرنامج بالراتب والنشاط التجاري ومصادر الدخل الأخرى، التي تشمل أي دخل يتم الحصول عليه من برامج الدعم الحكومية حافز أو ساند أو مكافئة الأئمة إضافة إلى الدخل الناتج عن الاستثمارات المالية، وعوائد الأصول العقارية وعوائد الأعمال الحرة.

حساب المواطن يحذِّر من التحايل وإخفاء أو تقديم معلومات مضللة

كما حذَّر حساب المواطن أنَّ التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، وتقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة “تؤثِّر على أهلية الاستحقاق أو الاستحقاق الفعلي”، أو إخفاء المعلومات، تعرِّض مرتكب المخالفة إلى إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه من الحصول على الدعم إضافة إلى استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق.

خطوات الإفصاح عن الدخل في برنامج حساب المواطن

وبيَّن البرنامج أنَّه على المستفيد، تحديث البيانات خلال 15 يوماً من حصول التغيير عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

الضغط على تفاصيل الطلب.

اختيار الإفصاح عن الدخل

اختيار إضافة دخل، في جهة المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين.

تحديد نوع الدخل والمبلغ الشهري والتفاصيل

الضغط على إضافة ثمَّ حفظ.

يُذكر أنَّ إيداع الدعم الخاص بالدفعة 57 عن شهر أغسطس سوف يبدأ غداً الثلاثاء، حيث يتمُّ إيداع الدعم عادة في التاسع من كل شهر قبل أن يصبح متاحاً للمستفيدين في اليوم العاشر.