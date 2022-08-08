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بالصور.. قبل ساعات من إيداع الدعم، “حساب المواطن” يُحذّر من إخفاء أو تقديم معلومات مضللة، ويوضح خطوات الإفصاح عن الدخل

محمد خير الحوراني

أوضح برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، عدداً من مصادر الدخل التي يجب الإفصاح عنها في البرنامج، محذِّراً من عواقب إخفاء أي معلومات جوهرية سواءً عند التقديم أو في أية مرحلة من المراحل اللاحقة.

حساب المواطن

أنواع الدخل الذي يجب الإفصاح عنه في حساب المواطن

وحدَّد حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي المُصغَّر تويتر، أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها في البرنامج بالراتب والنشاط التجاري ومصادر الدخل الأخرى، التي تشمل أي دخل يتم الحصول عليه من برامج الدعم الحكومية حافز أو ساند أو مكافئة الأئمة إضافة إلى الدخل الناتج عن الاستثمارات المالية، وعوائد الأصول العقارية وعوائد الأعمال الحرة.

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أنواع الدخل الذي يجب الإفصاح عنه في حساب المواطن
أنواع الدخل الذي يجب الإفصاح عنه في حساب المواطن

حساب المواطن يحذِّر من التحايل وإخفاء أو تقديم معلومات مضللة

كما حذَّر حساب المواطن أنَّ التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، وتقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة “تؤثِّر على أهلية الاستحقاق أو الاستحقاق الفعلي”، أو إخفاء المعلومات، تعرِّض مرتكب المخالفة إلى إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه من الحصول على الدعم إضافة إلى استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق.

عقوبة اخفاء المعلومات عن حساب المواطن
عقوبة اخفاء المعلومات عن حساب المواطن

خطوات الإفصاح عن الدخل في برنامج حساب المواطن

وبيَّن البرنامج أنَّه على المستفيد، تحديث البيانات خلال 15 يوماً من حصول التغيير عبر الخطوات التالية:

  • الدخول إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.
  • الضغط على تفاصيل الطلب.

حساب المواطن

  • اختيار الإفصاح عن الدخل

حساب المواطن

  • اختيار إضافة دخل، في جهة المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين.

حساب المواطن

  • تحديد نوع الدخل والمبلغ الشهري والتفاصيل

حساب المواطن

  • الضغط على إضافة ثمَّ حفظ.

يُذكر أنَّ إيداع الدعم الخاص بالدفعة 57 عن شهر أغسطس سوف يبدأ غداً الثلاثاء، حيث يتمُّ إيداع الدعم عادة في التاسع من كل شهر قبل أن يصبح متاحاً للمستفيدين في اليوم العاشر.

محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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