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حساب المواطن يوضِّح شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق، ويؤكِّد: إيداع الدفعة الجديدة مع الدعم الإضافي غداً الأربعاء

محمد خير الحوراني

مع اقتراب عيد الأضحى المُبارك، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، توجيها بصرف مليارَيْ ريال سعودي على شكل معاش إضافي يُصرف مرَّة واحدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي ويشمل جميع مستفيدي الضمان السابق والمطوَّر.

طريقة التسجيل في حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة ca.gov.sa

إيداع الدفعة 56 مع الدعم الإضافي

و‬أكد المتحدث الرسمي لحساب المواطن أنَّه‫ سوف يتم إيداع الدفعة الـ 56 للمستفيدين المكتملة طلباتهم يوم الأربعاء 6 يوليو 2022م حيث يشمل مبلغ الدفعة الدعم الإضافي.

حساب المواطن يوضح شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق

وفي سياقٍ آخر، أوضح “حساب المواطن” الفارق بين الأهلية والاستحقاق، وشروطهما، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر “تويتر” بعد إعادة فتح باب التسجيل في البرنامج الذي أُنشئ لغرض حماية الأُسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقَّع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة.

بدء صرف الدفعة 56 حساب المواطن لشهر يوليو 2022 وتقديم الاعتراض على صوتك مسموع

بدء إيداع الدفعة 56 لشهر يوليو في حساب المواطن ورابط التقديم

معنى الأهلية، والاستحقاق

وأوضح الحساب أنَّ الأهلية تتضمَّن:

  1. شرط الجنسية السعودية للمستفيد الرئيسي.
  2. معيار الإقامة.
  3. توافُق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

أما عن “الاستحقاق” فهو يُحسب وفق عددٍ من المعايير وهي، عدد أفراد الأسرة، وأعمارهم، ومجموع الدخل الشهري للأسرة.

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ووجَّه الحساب المواطنين إلى التأكد من حاسبة الدعم التقديرية عبر الموقع الإلكتروني من هنا.

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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