حساب المواطن يوضح كيفية الاعتراض على الدعم المالي المستحق ومدة دراسة الطلب 1444

مع اقتراب إيداع رواتب حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، يبحث العديد من المستفيدين عن كيفية الاعتراض على الدعم المالي المستحق وما هي مدة دراسة طلب الاعتراض؟ والعديد من التفاصيل الأخرى، والآن من خلال السطور القليلة القادمة سنُجيب عن كافة هذه الأسئلة.

آلية تقديم اعتراض مالي على حساب المواطن

لقد قام حساب المواطن بتوضيح كيفية تقديم طلب اعتراض مالي للمواطنين المستفيدين من هذا الدعم، ويشترط أن يكون هذا الطلب خلال 90 يوم فقط من نزول الرواتب والآن يمكنكم باتباع الخطوات التالية لتقديم هذا الطلب.

الذهاب إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية من هنا.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول، عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

الضغط على تسجيل الدخول وسوف تنتقل مباشرةً إلى حسابك الشخصي على حساب المواطن.

سوف تجد أمامك العديد من الخيارات، قم باختيار ايقونة الدفعات المالية.

ستظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بها، قم بالضغط على ايقونة تقديم اعتراض.

بعد ذلك تحديد نوع الإعتراض هل هو دفعة ناقصة أو صفر أم أنها دفعة لم تتسلم مع تقديم كشف الحساب.

ما هي مدة دراسة طلب الاعتراض على حساب المواطن؟

بعد اتباع جميع الخطوات السابقة بشكل صحيح تكون مدة دراسة طلب الاعتراض المالي على حساب المواطن من شهر كحد ادنى إلى ثلاث أشهر كحد اقصى، وبعد قبول طلب اعتراضك سيتم صرف الدعم المستحق المتأخر لك وذلك بمدة تكون ثلاث أشهر كحد اقصى.

طريقة التحقق من أهلية حساب المواطن

يستطيع جميع المواطنين الذين تقدموا بطلب الالتحاق بحساب المواطن والحصول على هذا الدعم المالي التحقق من أهلية الحساب ومعرفة إذا كانوا مؤهلين للحصول على هذا الدعم أم لا من خلال اتباع الخطوات التالية: