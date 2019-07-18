حساب المواطن يوضح طريقة دراسة الأهلية ..ويستمر بإستقبال طلبات التسجيل للدفعة 22

حساب المواطن يعتبر من أبرز البرامج المساندة والمساعدة التي تقوم بها الحكومة السعودية إتجاه الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط أو الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، ويتم الإستفادة من البرنامج وفقاً للعديد من الشروط التي حددها القائمون على ذلك البرنامج، وقد نوه البرنامج على ضرورة الكشف عن البيانات بدقة وذلك من اجل تحقيق شروط الأهلية والإستحقاق، ويتم إيداع الدفعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر كل يوم عاشر من الشهر الميلادي ويتم تقديم الموعد أو تأخيره يوم واحد فقط في حال صادف يوم عطلة رسمية .

تعرف على شروط الأهلية في حساب المواطن

أن يكون المسجل الراغب في الإستفادة من برنامج الدعم سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل. أن يكون يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية. أن لا تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون. أن يكون هناك توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة. تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا. يتم احتساب الاستحقاق بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

رابط التسجيل في حساب المواطن

كشف القائمون على برنامج حساب المواطن على أن باب التسجيل للدفعة الجديدة ما زال متاح حتي يوم العاشر من الشهر القادم، وقد نوه البرنامج على ضرورة الإفصاح عن كافة بيانات الدخل، ويمكنك عزيزي المواطن التسجيل في البرنامج من خلال الرابط التالي هـــنــا