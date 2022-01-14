حساب المواطن يوضح طريقة حل مشكلة عدم وصول الدعم بعد تغيير الآيبان

هناك الالاف من المستفيدين من برنامج حساب المواطن في المملكة السعودية، حيث يتم صرف الدعم في يوم العاشر من كل شهر ميلادي للمستفيدين ممن تنطبق عليهم شروط الاهلية والاستحقاق، وهناك عدة مشاكل قد تواجه المستفيدين من البرنامج لعل على رأسها عدم وصول الدعم بعد تغيير الآيبان، واليوم سنقدم لكم الحل لهذه المشكلة.

طريقة حل مشكلة عدم وصول الدعم بعد تغيير الآيبان

حيث قام برنامج حساب المواطن بتوضيح طريقة حل مشكلة عدم وصول الدعم بعد تغيير الآيبان رغم وصول رسالة أن الدفعة مدفوعة عبر “تويتر”، من خلال الرد على أحد الاستفسارات، حيث تسائل أحد المستفيدين عن الاجراءات التي يجب أن يقوم بها بسبب عدم وصول الدعم، رغم وصول رسالة تقول إن الدفعة مدفوعة بعد أن قام بتغيير الايبان، حيث رد البرنامج من خلال حساب “خدمة المستفيدين”، قائلا:”حياك الله ، في حال كانت حالة الدفعة مدفوعة، يرجى مراجعة البنك، والتأكد من عدم إيداع الدفعة”.

وأوضح البرنامج أنه في حال لم يتم الإيداع، عليك أن تقوم بزيارة هذا الرابط http://urv.ca.gov.sa/urv، ثم رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيسي ” المدفوعات ” ونوع الطلب الفرعي ” لم يتم استلام الدفعة”.

وفي وقت سابق كان قد تم ايداع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة.