حساب المواطن يوضح طريقة إضافة المواليد الجدد للاستفادة من الدعم

هناك الالاف من الاسر السعودية المستفيدة من برنامج حساب المواطن يبحثون عن طريقة إضافة المواليد الجدد للاستفادة من الدعم المالي المقدم بشكل شهري، حيث يمكنك اصافة المواليد بشكل الكتروني من خلال زيارة الموقع الخاص بالبرنامج، ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكم الطريقة بالتفاصيل.

طريقة إضافة المواليد الجدد في حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أوضح خطوات وطريقة إضافة المواليد الجدد للاستفادة من الدعم لمن استوفى شروط الأهلية والاستحقاق من خلال الرد على استفسار أحد المستفيدين عبر “تويتر”، حيث قال البرنامج في حال تم تحديث البيانات لدى الأحوال المدنية وإضافة التابع في سجل الأسرة بإمكانك إضافته عن طريق حسابك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى بوابة حساب المواطن الرسمية على شبكة الانترنت.

اضغط على كلمة “تفاصيل الطلب”.

اضغط على كلمة “بيانات التابعين”.

اضغط على كلمة “اضافة تابع”.

قم باضافة بيانات المواليد الجدد.

اضغط على أيقونة حفظ.

المصادر المستثناة من دعم حساب المواطن

طالب برنامج حساب المواطن المستفيدين من الدعم الشهري بضرورة تحديث البيانات، وبالتالي فإن التساؤلات تزايدت عن المصادر المستثناة من الإضافة عبر برنامج حساب البيانات في المعلومات الخاصة بالدخل الشهري، والمصادر المستثناة هي: